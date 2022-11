Liesbeth (38): ’Huishoudelijke taakjes uit liefde hebben een positief effect’

„Ons huishouden is best traditioneel, maar wel altijd in overleg. Het is niet zo dat ik kook, omdat ik de vrouw ben in huis. Er is nooit sprake van ’moeten’. Als ik een keertje moe ben schilt Vito bijvoorbeeld de aardappelen. Daarnaast doet hij altijd de afwas en pakt hij vaak de stofzuiger.

De zorg voor de kinderen neem ik grotendeels op me. Vanuit mijn geloofsovertuiging vind ik namelijk dat die taak past bij mij als vrouw en ik vind het ook fijn om te doen. Als mijn man thuis komt van werk, brengt hij veel tijd met de kinderen door.

Rolverdeling

Ik doe mijn best ervoor te zorgen dat het huis opgeruimd is als Vito thuiskomt, dat voelt voor mij als een vorm van liefhebben. Vito zet vaak het vuilnis buiten, waar ik weer erg blij van word. Ik merk dat ’huishoudelijke taakjes uit liefde’ - als je het zo kan noemen - een positief effect heeft op ons huwelijk.

Mijn kinderen ondersteunen mij in het huishouden door de wasmachine uit te ruimen en de tafel te dekken. Ook vinden ze het leuk om te helpen met koken. De oudste, Natasha, kan zelf al een lekkere spaghetti maken. Elkaar helpen is volgens het christendom belangrijk, dus dat zie je ook terug in ons huishouden.

In de opvoeding neem ik het ook mee. We bidden bijvoorbeeld voor het eten en het slapengaan, zodat de kinderen weten dat ze nooit alleen zijn. God is altijd bij ze, wat er ook gebeurt. Ik hoop dat mijn kinderen Jezus blijven volgen, maar dat blijft altijd hun eigen keuze.

Financiën

Ik wil er zo veel mogelijk voor mijn kinderen zijn en daarom werk ik één dag in de week als lifecoach en doe ik een andere dag vrijwilligerswerk voor Oekraïense vluchtelingen. Vito werkt drie dagen in de week als raamkozijnzetter. In die drie dagen neem ik het huishouden op me.

De twee dagen dat hij vrij is helpt hij mee, onder andere door te klussen. Dat ik weinig werk, heeft als gevolg dat wij niet zo’n hoog inkomen hebben. Ik ben van plan meer te werken als de jongste naar school gaat, maar dan wel zoveel mogelijk onder schooltijd.

Het geld dat we hebben is van ons allebei, want Vito en ik zien het huwelijk als samen één zijn. Als een van ons een nieuwe laptop wil kopen of andere grote uitgave wil doen, bespreken we dat altijd. Zeker gezien we het niet ruim hebben.

We wonen in een huurwoning met drie slaapkamers, terwijl we vijf kinderen hebben. De meiden slapen bij elkaar op de kamer en de jongens bij elkaar. De jongste slaapt bij ons. Ook dragen we tweedehandskleding. Maar we hangen ons geluk daar niet vanaf: God is degene die ons gelukkig maakt. Vanuit het geloof is het belangrijk om dankbaar te zijn. Dus dat zijn we.”

