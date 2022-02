Daghoroscoop 2 februari - De tijd is rijp voor verandering, Steenbok

VANDAAG JARIG

Fluctuerende stemmingen, die van jou en die van naasten, kunnen voor veel onrust zorgen. Misschien moet er een therapeut aan te pas komen, of moet medicatie uitkomst brengen. Het probleem kan zijn dat je op je tenen moet lopen, niet weet waar je aan toe bent en logica ver te zoeken zal zijn.

RAM

Toenemend mededogen kan jou ertoe brengen mensen te helpen die het minder hebben getroffen dan jij. Jouw creatieve vaardigheid neemt toe; schrijven of schilderen zal jou goed af gaan. Let op de signalen die je lichaam jou geeft.

STIER

Je kunt vandaag de energie hebben om bergen te verzetten en problemen te overwinnen. Baan je weg echter niet als een bulldozer en maak vooral geen vijanden. Breng de bal aan het rollen en handel onafhankelijk aan een nieuw project.

TWEELINGEN

Houd rekening met het onverwachte in de professionele arena. Er kan een verandering optreden in je status of werkomschrijving. Deze zou gunstig moeten zijn voor je prestige en salaris. Je kunt in de spotlights belanden.

KREEFT

Jouw gedachten kunnen zich op spirituele kwesties en het verbeteren van de mensheid richten. Via vrienden kun je heel wat te weten komen over de wereld en haar bevolking. Overweeg je bij een humanitaire beweging aan te sluiten.

LEEUW

Pak eens iets totaal anders aan. Zet projecten of activiteiten op stapel waaraan je plezier beleeft en die voor opwinding kunnen zorgen. Raak echter niet betrokken bij risicovolle geldzaken. Er is voor jou of je partner een bonus onderweg.

MAAGD

Onderhandelingen en diplomatie kunnen vandaag een belangrijke rol spelen. Een goed moment om nieuwe relaties aan te knopen. Beteugel in een partnerschap je sterke hang naar onafhankelijkheid. Jullie moeten elkaar wederzijds steunen.

WEEGSCHAAL

Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die betrekking hebben op je gezondheid of werk. Reken de komende weken op vooruitgang als je in een nieuwe baan bent begonnen. Een goed moment om een huisdier te kiezen.

SCHORPIOEN

Een prima dag voor een nieuwe start, telefoongesprekken, een contract en het doen van voorstellen. Zorg voor eenvoudige genoegens in je dagelijks leven. Denk na over de consequenties, voor je er vandoor gaat met een vreemdeling.

BOOGSCHUTTER

De dag kan ongewoon verlopen. Met restricties die betrekking hebben op liefde of geldzaken moet gedisciplineerd en gestructureerd worden omgegaan. Overleg rustig met elkaar als een intieme relatie gevaar loopt.

STEENBOK

De tijd is rijp voor verandering in jouw omgeving of betrokkenheid bij je gemeenschap. Besteed extra aandacht aan kinderen, vrienden, buren, correspondentie en elektrische apparaten. Overweeg ook om met een studie te beginnen.

WATERMAN

Een discussie waarin familieplannen ter sprake komen, kan oude grieven doen herleven. Een tactvolle benadering is een vereiste als je wilt voorkomen dat wonden worden opengereten. Geloof niet blindelings wat wordt verteld.

VISSEN

Je kunt over een extra stoot energie beschikken. Maak plannen voor de rest van het jaar. Concentreer je op wat je graag doet. Ga naar de schoonheidssalon, koop een nieuwe garderobe of begin een training. Het gaat nu om jou.

