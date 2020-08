Joanne (34) heeft albinisme: Het schijnt dat ik vaak word aangestaard

Ⓒ Corné van der Stelt

Picknicken, een terrasje pakken of met een boek op het strand: wat is er nou lekkerder dan de zon op je huid voelen? Toch zoeken veel mensen – noodgedwongen – liever de schaduw op, zoals Joanne Wieringa (34). Ze woont samen met haar vriend en werkt als projectleider binnen de zorg en welzijn. Ze heeft twee zoontjes van 2 en 4 jaar oud. Joanne is geboren met albinisme, haar kinderen zijn beiden zonder albinisme geboren.