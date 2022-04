Podcast van VROUW ‘Dit was mijn meest gênante wip ooit’

Kopieer naar clipboard

Praten over seks is nog altijd een taboe. In de podcast ’Zo Doet Zij Dat’ brengen Marieke ’t Hart en Sabine Leenhouts daar graag verandering in. De hoofdredacteur en de ‘Sexpert’ van VROUW doen een boekje open over hun seksleven. Van masturberen tot geen zin hebben en van sexting tot de meest wilde avonturen. Met seksuoloog Leila Lambrechts bespreken zij hoe we het taboe rond seksualiteit kunnen doorbreken. De 23-jarige Stijn de Vries is maagd en vraagt zich af waarom iedereen daar zo’n probleem van maakt.