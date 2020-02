Ook bij Linsey liep het (eerste) huwelijksaanzoek mis

„Mijn vriend en ik waren in Nieuw-Zeeland met de auto onderweg toen ik een mail kreeg. Ik had eerder gereserveerd om samen paard te gaan rijden, dus ik dacht dat het daarvoor was. Maar toen ik de mail opende stond er ’bevestigingsmail aanzoek Bryan & Linsey’.

Hij was dus van plan om tijdens ons uitje een aanzoek te doen. Het was 20 februari, één dag voor mijn verjaardag. Ik twijfelde om het hem te vertellen, maar heb het uiteindelijk toch gedaan. We zijn dit jaar ook al veertien jaar samen dus dan heb je doorgaans niet meer zoveel geheimen voor elkaar.”

„Hij reageerde best boos, waardoor ik me een tikkeltje schuldig voelde. Een aanzoek plannen brengt sowieso al veel stress en werk met zich mee, dus het voelde een beetje alsof alles nu verpest was. Hij had de ring ook verstopt in onze camper, wat best spannend voor hem moet zijn geweest.”

Glazen huisje

„Zou het aanzoek om de één of andere reden mislukken, dan had hij wel nog een back-up plan. Hij zou mij dan vragen op een surpriseparty in Nederland, met al onze vrienden en familie erbij. Maar omdat we nu in het mooie Nieuw-Zeeland waren, zou het hier toch iets specialer aanvoelen.”

„Zes dagen later (op 26 februari), deed hij een tweede poging. Ik werd geblinddoekt en met muziek op naar een magische plek gebracht. Daar stond ik voor een gezellig glazen huisje, gelegen in een dorp dat Little River heet. Hij ging op één knie terwijl twee camera’s het hele tafereel vastlegden. Het was echt prachtig!”

Bekijk ook: En toen werd een luchtballonvaart ineens een huwelijksaanzoek

Geen spijt

„Inmiddels kunnen we om het gefaalde aanzoek lachen. Het had zo moeten zijn; de tweede locatie was veel mooier. Mijn man heeft nu ook dit advies voor andere mannen die denken aan een aanzoek; ’Zorg dat je in het moment kan blijven’. Wat hij hiermee bedoelt, is dat we na het (tweede) aanzoek lekker samen konden nagenieten in het huisje. Zou het aanzoek bij de paarden zijn doorgegaan, dan was het ’moment’ ook meteen voorbij geweest zodra we van de paarden waren afgestapt. Er zou dan ook publiek bij zijn geweest, terwijl het nu een veel intiemer en langer moment was.”

Groots

„We wilden ons huwelijk heel groots aanpakken maar toen ik in april ’opeens’ zwanger was, zijn we in november even snel voor de gemeente getrouwd. Maar dat grootse feest, dat komt zeker nog. De surpriseparty is er trouwens ook nog gekomen en op dat feest hebben we de video van onze verloving laten zien.”

Het huwelijksaanzoek was niet het enige dat flopte, ook bij hun gender reveal-party liep er het één en ander mis: