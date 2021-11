Tamara (45) weet nu pas dat ze autisme heeft: ’Ik ben een stuk van mijn leven kwijt’

„Ik was vroeger een best naïef meisje. Ik was ook erg op mezelf. Daarnaast leefde ik in mijn eigen wereld en had ik een ruime fantasie. Vaak was ik met de hond buiten en speelde alleen in het park. Of ik luisterde muziek met mijn koptelefoon op. Ik gedroeg me jong voor mijn leeftijd en had hierdoor minder aansluiting met anderen. Ik had geen grote vriendengroepen, maar ben als jong meisje vaak verhuisd en vond het lastig om steeds weer op een nieuwe school te wennen en aan de andere kinderen. Mijn ouders dachten dat het gebrek aan vrienden daardoor kwam. Op de middelbare school was ik vaak druk in mijn hoofd en somber. Ik kon mijn draai niet vinden en ik kon niet ver vooruit denken zoals mijn klasgenoten dat deden. Ik kon het grote geheel niet volgen, wat resulteerde in slechte cijfers.”

Andere diagnoses

„Toen ik 19 was, kreeg ik een eetstoornis. Dat deed ik niet voor het afvallen, maar voor de controle en de grip die ik wilde hebben op het leven. In diezelfde tijd speelde mijn eerste depressie op. Ik was niet gelukkig, maar ik wist niet waar dat aan lag. Ik probeerde mijn hoofd rustig te krijgen door dagboeken helemaal vol te schrijven.”

„Ik had ook ervaringen met seksueel misbruik. Nee zeggen en voor mezelf opkomen lukte me toen nog niet. De GGZ zag vooral een kwetsbaar meisje dat veel had meegemaakt. Ik zat jaren later nog steeds niet goed in mijn vel en kwam weer bij de huisarts terecht. Daar kreeg ik de diagnose PTSS en borderline persoonlijkheidsstoornis. Uiteindelijk bleek borderline een misdiagnose te zijn. Zes jaar geleden heb ik een diagnose voor ADHD gekregen, maar het was nog altijd proberen, aanpassen, hard werken en een plekje in de maatschappij vinden. De onrust in mijn hoofd bleef en de depressie kwamen weer terug.”

Autisme

„Mijn dochter van 15 kreeg drie jaar geleden de diagnose autisme. Toen heb ik meer gelezen over autisme bij vrouwen, en is bij mij het kwartje gevallen. Ik heb daarna een jaar op de wachtlijst gestaan voordat ik kon zeggen: ik heb autisme. Naast autisme en ADHD heb ik ook een recidiverende depressie. Dit houdt in dat ik terugkerende episodes heb. Ik heb mijn hele leven teveel van mezelf gevraagd en dit ging ten koste van mijn mentale gezondheid.

Ik ga door een soort rouwproces, omdat ik voor mijn gevoel een stuk van mijn leven kwijt ben. Ik kan nu wel weer iets meer genieten van momenten voor mezelf. Ik kan het allemaal beter plaatsen als ik bijvoorbeeld opeens geen energie meer heb. Ik leg me erbij neer en dat geeft vrede, terwijl ik eerst geen idee had wat er aan de hand was. Nu denk ik bewuster na als ik iets plan in de week. Mijn agenda is een stuk leger dan vroeger, zodat ik hersteltijd heb.”

Reacties

„Mijn ouders hadden pas een vermoeden wanneer we voor diagnostiek onderzoek veel vragen kregen over mijn jeugd. Steeds meer dingen vielen op hun plek. Mensen op mijn werk zijn heel begripvol geweest. Ze vonden het heftig voor me. Niet zozeer de diagnose zelf, maar wel dat het zo lang heeft geduurd tot ik eindelijk wist waarom het leven zo lastig voor me was.

Mijn man gaat er steeds beter mee om. We leren beiden dat we op een andere manier communiceren. In het begin heeft hij veel gelezen over autisme. Hij gaat ongeveer één keer per maand mee naar de autismecoach. We zijn goed op elkaar ingespeeld. We kunnen er ook wel om lachen als we ergens tegenaan lopen. Ik heb echt geluk met hem.”

Maskeren

„Ik heb mijn autisme enorm gemaskeerd. Als ik ging werken, stopte ik al mijn energie daarin. Ik was sociaal en had altijd mijn praatje klaar. Ik zei nooit nee en wilde alles aanpakken. Het was echt een rol waar ik in zat. Zodra ik na het werk in de auto zat, was ik kapot. Helemaal leeg. Dat is heel lastig om opeens af te leren als je dat al jaren gewend bent. Ik weet bijvoorbeeld dat ik tijdens een gesprek iemand moet aankijken en ik moet vragen hoe het gaat. Dat is een omgangsregel die erbij hoort en dat gaat niet altijd vanzelf. Nu moet ik leren om wat egoïstischer te gaan denken: ik hoef niet alles te kunnen en altijd vrolijk over te komen.”

Moeder

„Vroeger was ik wat sneller geïrriteerd door mijn kinderen, want ik voelde mijn grenzen niet goed aan. Nu is dat minder, omdat ik weet wanneer ik rust nodig heb. Wij zijn een gezin waar veel structuur en overzicht is, doordat mijn zoon van 18 ADHD heeft en mijn dochter van 15 autisme. We zijn open naar elkaar en praten over veel dingen. Ik heb wel momenten dat ik me terugtrek. De kinderen kunnen bijvoorbeeld niet elk weekend vrienden uitnodigen, want dat is te druk voor me. Mijn dochter van 17 is behoorlijk sociaal en zij overlegt altijd of er vrienden mogen komen: we spreken van tevoren af of iemand blijft slapen en wat ze willen gaan doen. We hebben onze draai daarin gevonden.

Het kost soms wel moeite om de rol van moeder aan te nemen, bijvoorbeeld bij gesprekken op school. Die kan je niet zomaar overslaan als je overprikkeld bent, dus soms moet je over grenzen gaan.”

Hulp

„Ik heb een goed netwerk aan hulpverlening om mij heen. Elke week heb ik een autismecoach waar ik mee afspreek. Zij is er voor mij om rust te creëren in mijn hoofd, maar ook voor praktische zaken. Daarnaast ga ik ook nog naar het autismekenniscentrum om te leren omgaan met mijn ’nieuwe leven’ zodat de tweede helft van mijn leven iets dragelijker wordt. Hiervoor volg ik op dit moment acceptance and commitment therapie. Mijn tip voor vrouwen met autisme? Schaam je niet. Wees mild voor jezelf. Vrouwen met autisme leggen de lat vaak hoog, maar je bent juist sterk als je om hulp vraagt. Het is een teken dat je goed voor jezelf wilt zorgen.”