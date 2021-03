Is 4 tot 9 jaar gevangenisstraf voor verkrachting genoeg?

Ook seksuele intimidatie op straat en op internet wordt strafbaar. Een politierechter kan daarvoor - wanneer het wetsvoorstel erdoor komt - een straf opleggen van maximaal drie maanden.

Verkrachting

De plannen van Grapperhaus werden vorig jaar al bekend, maar het was nog niet bekend wat de strafmaat zou zijn. Het was toen al duidelijk dat alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar gesteld zouden worden als verkrachting.

Grapperhaus wilde eerst dat er in de nieuwe wet een verschil zou komen tussen seksuele misdrijven met en zonder dwang of geweld, maar daar ging de VVD niet mee akkoord. Zij wezen erop dat in de meeste gevallen de verkrachter een bekende is van het slachtoffer. Dat zorgt er tijdens een verkrachting vaak voor dat slachtoffers bevriezen of te bang zijn om zich te verzetten. Als dat niet is gebeurd, kan moeilijk worden aangetoond of er dwang of geweld is gebruikt. In het verweer kan dan worden aangevoerd dat het slachtoffer zich niet heeft verzet.

Geen verweer niet langer een excuus

Grapperhaus kon zich vinden in de kritiek en diende een wetsvoorstel in, waarin iemand óók strafbaar is wegens verkrachting als diegene kon weten dat de ander geen seks wilde, maar toch door is gegaan.

Geen verweer is dus niet langer een ’excuus’ voor verkrachting. Wanneer er twijfel is of iemand seks wil, moet dus altijd worden gevraagd of diegene wel echt seksuele handelingen wil verrichten. De straffen voor dit soort verkrachtingen komen tussen de 4 en 9 jaar te liggen bij veroordeling, wanneer het wetsvoorstel dat zondag bekend is gemaakt erdoor komt.

