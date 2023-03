Zoons Karin krijgen via Snapchat vapes, drank en drugs aangeboden: ’Ik was naïef’

„Een paar maanden geleden liep ik de kamer van een van mijn zoons binnen. Er hing een zoete, weeïge geur. ’Wat ruikt de snoep van tegenwoordig sterk’, dacht ik nog. Niet veel later viel mij op dat er na sommige toiletbezoekjes wel héél veel verfrisser werd gebruikt. In eerste instantie zocht ik er niks achter. Pas toen ik een gesprek tussen mijn zoons en hun vriendje opving, vielen de puzzelstukjes op hun plek. ’Hoe heet die vapedealer van jou ook alweer?’, vroeg het vriendje aan mijn oudste zoon. Ik was met stomheid geslagen.”

Prijslijsten

Karin heeft haar kroost hierna goed aan de tand gevoeld. „Ik heb duidelijk gemaakt dat ik hen hier nog veel te jong voor vind. Tegelijkertijd was ook mijn interesse gewekt: hoe kwamen ze aan die vapedealer? Mijn zoons vertelden dat jongeren tegenwoordig via Snapchat hun vapes, drugs of drank kopen. Ze benoemden het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. ’Van welke planeet kom jij? Weet jij dat dan niet?’, zei mijn oudste zoon.”

„Via privéberichten kreeg ik van hen allerlei prijslijsten doorgestuurd.” Ⓒ Eigen beeld

Na dit gesprek besloot Karin zelf een Snapchat-account aan te maken. Ze wil weten aan welke online wereld haar zoons worden blootgesteld. „Ik wist binnen een paar minuten meerdere dealers toe te voegen door bepaalde zoektermen in te tikken. Via privéberichten kreeg ik van hen allerlei prijslijsten doorgestuurd. Vapes, drank, drugs, zelfs fietsen: het wordt allemaal voor een schijntje verkocht.”

Naïef

Inmiddels heeft Karin haar account vijf weken in gebruik. „Lange tijd ben ik naïef geweest. Ik wist niet dat ze hier via Snapchat allemaal aan werden blootgesteld. Nu ik er meer over leer, realiseer ik me pas hoe normaal het is. Voor minderjarigen is het een makkelijke manier om aan middelen te komen waar ze eigenlijk nog veel te jong voor zijn. Hash of wiet wordt al voor vijf euro per gram aangeboden. Jongeren hoeven niet eens diep in de buidel te tasten.”

Volgens Karin is het te naïef om te denken dat jouw kinderen hier niets van meekrijgen. „Dit is de wereld waarin ze leven. Je kunt er als ouder voor kiezen om het gebruik van Snapchat te verbieden, maar ik denk dat je je kinderen beter kunt leren hoe ze ermee om kunnen gaan. Ons leven is nou eenmaal onlosmakelijk verbonden met de online wereld.”

Screenshot van vapes die Karin via Snapchat kreeg doorgestuurd. Ⓒ Eigen beeld

„Bovendien gebruiken kinderen Snapchat als Whatsapp. Zo communiceren ze met elkaar. Als je die app verbiedt, kun je bijna net zo goed hun telefoon afpakken. Mijn kinderen hebben beloofd te stoppen met vapen en geen contact meer te leggen met de Snapchat-dealers. Ik vertrouw hen op hun woord. In de tussentijd probeer ik me in hun belevingswereld te blijven verplaatsen.”

Social media

Volgens Trimbos-arts Esther Croes spelen social media inderdaad een steeds grotere rol in het verhandelen en aanprijzen van vapes en drugs. „Via social media worden vapes en drugs aantrekkelijker en makkelijk toegankelijk gemaakt voor jongeren. Een collectief van artsen is deze week daarom ook een TikTok-account (@artsenslaanalarm) gestart, waarmee het influencers vraagt geen e-sigaretten meer te laten zien in hun content en hen de vraag voorlegt: ’Help je de dodelijke tabaksindustrie stinkend rijk te worden aan verslaafde jongeren of help je mij als arts ziekte en verslaving te voorkomen?’”

Uit cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat ruim 14 procent van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar in 2021 een e-sigaret heeft gerookt, maar volgens Croes geven deze cijfers een vertekend beeld. „Veel jongeren scharen een vape niet onder de noemer e-sigaret. Daarbij is de populariteit van de vape sinds 2022 enorm toegenomen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Hier wordt momenteel opnieuw onderzoek naar gedaan”, vertelt Croes.

*De naam van de moeder is wegens privacyredenen gefingeerd.

