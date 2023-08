Praat mee: Breng jij je kind met een gerust hart naar de BSO?

Afgelopen maanden vond een aantal ernstige incidenten plaats op crèches en bso’s. Zo verdronk op 3 april de tweejarige Amin in een 30 centimeter diepe sloot langs zijn opvang en raakte in Zwolle op 18 april opnieuw een peuter te water.

Naar aanleiding hiervan heeft het AD cijfers van toezichthoudende regionale GGD’s opgevraagd over de kwaliteit van opvanglocaties. Hieruit blijkt dat de kwaliteit op veel plekken ondermaats is.

Kwaliteit

Sinds zo’n 10 jaar kenmerken inspecteurs elke crèche en bso in ons land met een groene, gele, oranje of rode status. Daarbij staat groen voor ’weinig tot geen zorgen’ en rood voor ’ernstige zorgen’. Momenteel is de zorg op 1292 van de 15.315 kinderopvanglocaties in ons land zorgelijk, blijkt uit risicoprofielen van de GGD.

Tussen de provincies bestaan grote verschillen. Zo zijn er in Gelderland-Midden en Brabant-West amper locaties te vinden waarover zorgen bestaan, terwijl in Flevoland bijna een derde van de bso’s en crèches oranje of rood kleurt.

De oorzaken hiervan zijn niet helemaal bekend, vertelt een woordvoerder van de GGD GHOR Nederland aan het AD. „Het kan ermee te maken hebben dat in sommige regio’s vooral kleine aanbieders actief zijn. Zij hebben hun beleid en administratie vaker niet op orde.” Daarnaast werken alle regionale GGD’s zelfstandig, waardoor regels niet overal op dezelfde manier worden toegepast.

Personeelstekort

Alhoewel de eerdergenoemde incidenten volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) tragische uitzonderingen zijn, zijn ze mogelijk te wijten aan ernstige personeelstekorten. Een recente peiling van de organisatie toont aan dat Nederland zeker 7000 pedagogische medewerkers tekort komt op crèches en bso’s, waardoor de druk op het vaste personeel toeneemt.

Gjalt Jellesma, voorzitter van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK, vindt dat er te veel op stagiairs wordt geleund om dit tekort op te vangen. ,,Neem het weglopen: kinderen zijn echte Houdini’s, ze proberen hem altijd te smeren”, zegt hij tegen het AD. „Ervaren vaste gezichten kennen de kinderen en letten met name op de jongens en meisjes die het proberen. Bij meer stagiairs komt dat onder druk.”

Hij ziet liever dat groepen van locaties met onvoldoende beschikbaar personeel tijdig sluiten. ,,Een paardenmiddel, maar het is niet anders.”

Volgens Ilse zijn er meer inspecties nodig.

Jo denkt dat BSO’s te commericeel zijn geworden.

Deze twitteraar vindt dat ouders zelf het risico nemen.

