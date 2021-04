Premium Binnenland

Duizenden fans smachten naar Egmond aan Zee: ’Alsof we thuiskomen’

Bijna 3500 man praat er dagelijks over. Elke dag verschijnt er een foto, nieuwtje of liefdesverklaring Facebookgroep ’Egmond aan Zee fans’, waar vooral Duits wordt gesproken. Want oh, wat missen ze ’das kleine Fischerdorf’.