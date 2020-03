Ⓒ Getty Images

Door het coronavirus werken we op dit moment veelal thuis. Wat doet dat met onze outfits? Lekker comfortabel in een huispak is natuurlijk prima, maar voor een Skype-telefoontje of een Zoom-vergadering is toch iets leukers vereist. Dus joggingpak, slobberbroek, afgedragen jeans, kekke blouse of leuk lentejurkje… wat gaat het worden?