’Mijn kinderen weten niet dat hun vader in de cel zit’

„Mijn man heeft iets doms gedaan. In een periode waarin hij zijn baan had verloren en we ondertussen veel grote uitgaven hadden, is hij in zee gegaan met een foute vriend van vroeger.

Ik wil liever niet vertellen wat hij heeft gedaan, omdat ik bang ben dat het anders te herkenbaar wordt. Er kwam in elk geval geen geweld bij kijken. Eind van het liedje: hij kreeg acht maanden cel. Volkomen terecht.

Zo denkt hij er zelf ook over; hij heeft een grote fout gemaakt en nu moet-ie op de blaren zitten. Maar hij schaamt zich wel kapot. En dan met name vanwege onze jongens van 6 en 4. Voor hen is hij namelijk een held. Ze kijken enorm naar hem op.

Om die reden hebben we besloten niet te vertellen dat papa in de gevangenis zit. Hij heeft er nu drie maanden op zitten, maar zij denken dat hij voor zijn werk in het buitenland zit. We hebben onze wederzijdse ouders en broers en zussen gevraagd hierin mee te gaan, en gelukkig snappen ze dat.

Behalve mijn zus dan. Die vindt dat de kinderen gewoon moeten weten wat hun vader heeft gedaan, omdat ze daarvan kunnen leren. En ze is bang dat ze het straks van een vreemde horen, en dat we dan nog verder van huis zijn. Maar ik vind ze gewoon te jong.

Ik denk niet dat je een 4-jarig kind moet lastigvallen met zoiets moeilijks. Wat moet een kind daar nou mee? Dat krijgt daar toch alleen maar nare dromen van? Nu denken ze gewoon dat papa in een warm land zit om daar mooie gebouwen te maken. En dat hij hen natuurlijk ongelooflijk mist, maar dat hij ze gelukkig wel af en toe kan spreken. Dat levert ook weleens moeilijke vragen op; de kinderen kunnen hem natuurlijk niet zomaar aan de lijn krijgen.

Dat begrepen ze in het begin niet, dat ze hem niet op zijn mobiel konden bereiken. Maar dan zei ik maar dat hij door het tijdsverschil niet altijd kan opnemen, of dat hij niet altijd bereik heeft en dat het daarom beter is als hij hen belt. Ik vind het moeilijk om tegen mijn kinderen te liegen, maar het kan even niet anders.

Mijn man vindt het trouwens ook zwaar om vanuit de gevangenis te bellen, hij raakt er snel geëmotioneerd van. Tegenover de jongens houdt hij zich groot, maar als ik hem kom bezoeken, vertelt hij aan mij dat hij zich zo schuldig voelt, omdat hij vanwege zijn domme actie niet bij de kinderen kan zijn.

Dat snap ik wel, ja. Maar ik probeer vooral vooruit te kijken. Gedane zaken nemen toch geen keer...

We hebben met elkaar afgesproken dat we ze de waarheid gaan vertellen zodra de oudste naar de middelbare school gaat. Dan is het voor ons allemaal verleden tijd en zijn de kinderen op een leeftijd dat ze er ook echt iets mee kunnen. Ze kunnen er dan ook over praten met ons of met iemand anders als ze dat zouden willen.

Tot die tijd moet ik maar de schijn ophouden en zal ik met hun verjaardagen alleen met de jongens zijn. Zonder hun papa die dan in zijn eentje in de cel zit. Ik moet er nog even niet aan denken, het is te pijnlijk. Maar ik troost me met de gedachte dat hij daarna weer bij ons is en dat we dan opnieuw kunnen beginnen. Met een schone lei...”

