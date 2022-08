Daghoroscoop 20 augustus - Het wordt een plezierig weekend, Waterman!

VANDAAG JARIG

Er kan je een baan worden aangeboden, maar die dien je goed te onderzoeken voor je toehapt. Zaken kunnen anders liggen dan ze worden voorgesteld. Doordat je aarzelt en pas op de plaats moet maken in financieel opzicht, kan stress ontstaan in je liefdeleven, maar die zal van korte duur zijn.

ZONDAG JARIG

In dromen kunnen zich drama’s voltrekken rond een organisatie waarbij je betrokken bent, of in het leven van iemand die je als je mentor ziet. Hoewel ze heel realistisch zijn, moet je ze niet serieus nemen. De rommelige beelden worden door een kosmische botsing veroorzaakt.

RAM

Plaats je in de voorste gelederen als je iets te zeggen hebt. Zorg ervoor dat hetgeen je zegt fair is en vriendelijk klinkt. Weeg vooral tijdens lunchtijd je woorden zorgvuldig. Maak extra tijd vrij voor studie en de planning van een reis.

STIER

Je gevoel van eigenwaarde kan dit weekend toenemen, al kan er enige twijfel ontstaan over een romance. Ga een ernstig gesprek niet uit de weg. Een goed moment om na te denken over alle ups en downs van het leven.

TWEELINGEN

De trend in de kosmos is gunstig en het geluk lacht je toe. Alles lijkt zich in de juiste richting te bewegen. Degenen die bezig zijn met een speciaal project, kunnen zonder veel inspanning aanzienlijke vooruitgang boeken.

KREEFT

Je kunt zo overspoeld worden door afspraken en verwachtingen, dat het verlangen om er vandoor te gaan, heel sterk kan worden. Een telefoontje kan een gevoel van weerzin oproepen en je kunt jezelf verbazen met je assertiviteit.

LEEUW

Ontmoetingen tijdens een informele sociale bijeenkomst kunnen je in staat stellen nieuwe contacten te leggen. Reken op praktische hulp en een goed advies in een professionele of persoonlijke kwestie die je bezighoudt.

MAAGD

Maagden die in de sector public relations en verkoop werken, kunnen hoog scoren. Groepsactiviteiten bieden een platform voor je ideeën. Een uitnodiging zal bijdragen een je zelfvertrouwen. Ga ook naar buiten.

WEEGSCHAAL

Geniet van zomerse activiteiten als het mooi weer is en ontsnap aan de dagelijkse routine. Maak een eind aan een kwestie die je uit de slaap heeft gehouden. Ga er, als dat mogelijk is, over in gesprek.

SCHORPIOEN

Kies prioriteiten waar het je verplichtingen en plannen betreft. Als te veel zaken je aandacht in beslag nemen, raak je de kluts kwijt. Reserveer genoeg tijd voor de details van een juridische kwestie voor je een besluit neemt.

BOOGSCHUTTER

Er staat je een doorsnee weekeind te wachten met niet al te veel problemen. Degenen die een cursus volgen, zullen hun opdrachten snel kunnen vervullen. Moet je examen doen, dan zal het resultaat waarschijnlijk goed zijn.

STEENBOK

Als je te loslippig bent, kun je een familiegeheim onthullen of roddel doorgeven aan de verkeerde personen. Houd rekening met onverwacht bezoek dat kan eindigen in een feest dat tot diep in de nacht voortduurt.

WATERMAN

Het wordt een plezierig weekend als je flexibel bent. De voorbereiding van een feest kan door anderen in de war worden geschopt. Boeken kunnen het antwoord geven op de levensvragen die je je stelt.

VISSEN

Het leven ziet er positief uit. Steek wat inspanning in huis en tuin en geniet van je gezin. Ben je betrokken bij iemand in het buitenland, dan kan deze steun nodig hebben om een sollicitatiegesprek te arrangeren. Schiet meteen te hulp.

