Anne-Marie (39) adopteerde bewust een kindje met een verstandelijke handicap

Over de adoptie wordt in het gezin al vanaf het begin heel open gesproken. Anne-Marie: „We kennen de naam van de moeder van de tweeling en die noemen we ook als het erover gaat.” Ⓒ Aldo Allessie

Papa, mama en twee tot drie kindjes; anno 2021 is dat niet altijd meer zo standaard. Steeds meer kinderen worden grootgebracht in gezinnen die heel anders zijn ingericht. Ze hebben bijvoorbeeld twee vaders, of zijn geadopteerd... Anne-Marie Veltman (39) en haar man Pim (35) hebben vier biologische kinderen (12, 10, 9 en 6) en een geadopteerde tweeling (5) uit Portugal. Het leven van het acht leden tellende gezin is intensief, maar de familie had het voor geen goud anders gewild.