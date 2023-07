Daghoroscoop 22 juli - Sterrenbeeld Ram: Probeer de familie achter je te krijgen!

VANDAAG JARIG

Een jaar van professionele successen; jij kunt in veel opzichten geluk hebben. Op seksueel gebied is voorzichtigheid geboden; focus meer op kwaliteit dan op kwantiteit, liever pure verliefdheid dan allerlei affaires. Wees kieskeurig en op je hoede, dat is ook van belang voor jouw gezondheid.

ZONDAG JARIG

Met Jupiter, die een glansrol in jouw horoscoop speelt, zul je plezier in je leven hebben. Er lijkt sprake van meer reizen naar het buitenland, vooral voor studenten en hoogleraren en zakenlieden. Het wordt ook een jaar voor liefde en van religieuze inzichten en dat kan belangrijk blijken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Geef gezondheid en werkomstandigheden meer aandacht. Maak dit weekend een inventaris van jouw welzijn en leefstijl. Probeer de familie achter je te krijgen als je in dit opzicht iets wil veranderen. Maak een afspraak voor een check up.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een toevallige ontmoeting met iemand die beroemd en aantrekkelijk is kan jouw hart sneller doen kloppen, hetgeen gevolgd kan worden door een gepassioneerde affaire. Ben jij al lang gehuwd dan kan jou een vlaag van passie overvallen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Kleed je de komende dagen om indruk te maken. De relatie met ouders en andere familieleden kan opvallend verbeteren. Dit weekend is geschikt om jouw leefomstandigheden op te vijzelen; zorg thuis vooral voor harmonie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Aan jouw intuïtie ontbreekt nu niets, volg jouw ingevingen maar wees voorzichtig met gokken. Het is moeilijk te voorspellen wanneer jouw gevoel overgaat in wensdenken en de smaak van succes het wint van jouw gezonde verstand.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Laat je niet opjagen door een overvolle agenda. Taken snel afwerken kan betekenen dat jij ze opnieuw moet doen. Neem nu geen ingrijpend financieel besluit. Onduidelijke trends waarschuwen tegen speculeren op de financiële markt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Jij kunt in het zonnetje worden gezet. De komende dagen bieden veel kansen, dus blijf geconcentreerd zodat je tot actie kunt overgaan ter wille van jouw toekomstige welvaart. Jouw inspanningen zullen hoe dan ook de aandacht trekken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het moment is gekomen om te ontspannen en van de genoegens des levens te genieten. Zorg ervoor dat jouw oogappel ook deel uitmaakt van jouw plannen. Een weekend samen naar een hotel kan jullie beider geest tot rust brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOENEen huwelijksaanzoek of het besluit een gezin te stichten kan jouw geest bezighouden. Sommigen kunnen een geliefde uit het verleden tegenkomen en de relatie hervatten. Een avondje stappen kan een ex op jouw pad brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Iets waar jij al lang naar streeft kan binnen bereik zijn. Zorgen die je hebt omtrent de indruk die je op anderen maakt, kunnen tot gevolg hebben dat je naar de kapper gaat, je tot in de puntjes kleedt en jouw beste been voorzet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Het kan een bijzonder weekend worden als jij avontuurlijk bent ingesteld. Een creatief project m.b.t. jouw huis kan de routine doorbreken terwijl je er toch blijft wonen. Geef jouw fantasie de ruimte en ontsnap aan het alledaagse.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Als jouw professionele leven onvoldoende bevrediging geeft is het tijd na te denken over andere opties. Ook als je goed op de hoogte bent van jouw financiële situatie is dit een geschikt moment om een overzicht te maken van jouw bezittingen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jouw huiselijk leven kan op de een of andere manier worden uitgebreid. Je kunt besluiten een vluchteling in huis te nemen of aan een educatieve uitwisseling deel te nemen. Een student zou je bijvoorbeeld zijn taal kunnen leren en jij hem/haar de jouwe.

