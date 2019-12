Daghoroscoop 17 december

VANDAAG JARIG

Het accent zal komend jaar niet liggen op romantiek en liefde; uw astrologisch huis op dat gebied is tamelijk leeg en dat blijft zo. Gehuwden blijven gehuwd; vrijgezellen blijven alleen. Het goede nieuws is dat u daar happy mee zult zijn en u niet geroepen zult voelen iets te veranderen.

RAM

Onder invloed van de kosmos kunt u vandaag niet voor rede vatbaar zijn. Blijf ver van elke vorm van gokken en houd vast aan het advies dat iets wat te mooi lijkt, om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook is. Blijf wel gewoon uzelf.

STIER

Als u de afgelopen tijd wat onrustig bent geweest had u er behoeft aan dat het leven u meer zou bieden dan de dagelijkse sleur. U kunt nu echter tijd te kort komen door zaken die aandacht behoeven en post die beantwoord moet worden.

TWEELINGEN

Zowel vandaag als de komende dagen kunt u met verwarrende invloeden te maken krijgen. Ook als gesprekken vriendelijk verlopen loopt u het risico dat u genoegen moet nemen met te weinig. Iemand kan slappe knieën vertonen.

KREEFT

De nadruk ligt op relaties en u zult de verschillen moeten evalueren tussen uw partner en u. Zet beider wensen op een rij maar geef niet om der wille van de liefde te veel prijs. Zorg dat u gezond bent en dat u zich op uw gemak voelt.

LEEUW

De kosmos zorgt voor een toename van ongemak en nervositeit. Het kan moeilijk zijn om in balans te blijven als u met allerlei emoties te maken krijgt. Problemen van vroeger kunnen zich manifesteren en een oplossing eisen.

MAAGD

Datgene wat u denkt dat een ander nodig heeft kan dat misschien best missen. Luister naar wat anderen zeggen, dan komt u erachter hoe u een goede vriend, geliefde of ouder kunt zijn. Vrijwilligerswerk is mooi als u zich alleen voelt.

WEEGSCHAAL

De kosmos zorgt voor onduidelijkheid over verplichtingen en gezamenlijke bezittingen. Geldzaken die werden uitgesteld of weinig perspectief boden kunnen nu verbeteren, al kunt u te onrustig zijn om het hoofd erbij te houden.

SCHORPIOEN

Uw geloof kan worden getest wanneer uw avontuurlijke kant om aandacht vraagt. Uw kunt impulsiever reageren dan gewoonlijk. Neem geen overhaaste besluiten; weeg eerst de voor- en nadelen af van een situatie of kwestie.

BOOGSCHUTTER

Er kan sprake zijn van sterke emoties die betrekking hebben op macht, seks of geld. Sta open voor een compromis als dat essentieel is om een transactie tot stand te brengen. Houd rekening met ruzie over bezit of financiën.

STEENBOK

De druk om te presteren kan op dit hectische moment van het jaar toenemen. Als relaties goed zijn hoeft dat niet tot stress te leiden. Teleurstelling kan voor ruzie zorgen met een partner en u zult uw best moeten doen voor een compromis.

WATERMAN

De rol van scheidsrechter zonder partij te kiezen lijkt de meest wijze optie als huisgenoten of collega’s ruzie maken. U kunt promotie maken als een collega met pensioen gaat of verhuist naar een andere afdeling. Inventariseer uw leefstijl.

VISSEN

Maak plezier en ontspan de komende twee weken. Geef het kind in u weer eens en kans. Verstoor een romantische afspraak niet door te kwekken over onbelangrijke details. Bouw uw weerstand op en gebruik deze; haal af en toe diep adem.

