Yvonne (58): Ik heb mijn zoon al 20 jaar niet gezien

Yvonne: „Mijn man is mijn familie en ik heb niemand anders nodig. ’Wat ben je hard,’ vinden anderen dan, maar ik leerde mezelf te beschermen. Het begon met de vertroebelde band met mijn ouders. Ik heb seksueel misbruik meegemaakt binnen de familie, maar ik werd niet geloofd. Vreselijk.”

„Lange tijd kon ik het wegstoppen, totdat ik - járen, een verbroken relatie én een zoon later - mentaal instortte. Ik liet me - nu twintig jaar geleden - vrijwillig zes weken opnemen. Dat was toen echt een taboe. Ik was gek, totaal ontspoord, werd er gezegd. Nu zou het juist worden toegejuicht: ’Wat goed dat je zelf inziet dat het niet meer gaat!’ Het dorp kletste over me, mijn familie kletste over me...”

Verzoeningspogingen

„Ik was mijn moeder altijd dankbaar dat ze insprong bij de verzorging van mijn zoon, maar ik kreeg het idee dat ze hem steeds meer als haar eigen kind zag. Hij kreeg te horen dat ik gek was, dat ik niet van hem hield en dat hij beter af was zonder mij. Achteraf gezien had ik me niet zo makkelijk moeten laten wegsturen, maar ik stond te zwak in mijn schoenen. Ik was er klaar mee met de nek te worden aangekeken, verhuisde naar een andere stad en heb sindsdien, zo goed als geen contact meer met mijn familie gehad.”

„Natuurlijk steekt het dat ik mijn zoon al twintig jaar niet heb gezien. Ik ben hem niet vergeten en mijn deur staat voor hem altijd op een kier. Jarenlang stuurde ik ook verjaardagskaarten, maar ik hoorde niets terug. Al mijn andere verzoeningspogingen liepen op niets uit. Mijn moederhart brak, maar je kunt niet blijven hopen. De knop is nu om.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).