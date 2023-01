Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Op je dertigste in de overgang: ’De hoop op een kind was zo goed als verloren’

Door Anouk de Groot & Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

„Contact met lotgenoten hielp me het hoofd boven water te houden, maar het verdriet werd niet minder.” Ⓒ Astrid Zuidema

Emigreren, eindelijk samenwonen of na een lang proces toch nog moeder worden… In een interviewreeks in VROUW Magazine vertellen vrouwen waarom 2023 een heel bijzonder jaar wordt. Jolanda Ottens-Jansen (36) had een grote kinderwens, maar bleek op haar dertigste al ver in de overgang. Na een medisch traject van 4,5 jaar is het Jolanda via een Portugese eiceldonor toch gelukt zwanger te worden. In februari wordt ze eindelijk moeder.