Praat jij met jouw kind over porno?

Je denkt misschien dat jouw kind nog helemaal niet met seks bezig is en nog nooit met porno in aanraking is geweest. Dat zou weleens een flinke misvatting kunnen zijn. Volgens het Platform voor de InformatieSamenleving (ECP), heeft een kind van gemiddeld 11 al expliciete pornografische beelden gezien. Bijvoorbeeld doordat ze iets opzochten op internet en er toevallig op terecht kwamen. Of bij een vroegwijs vriendje, of gewoon omdat ze zelf nieuwsgierig waren en op zoek zijn gegaan.

Makkelijker gezegd, dan gedaan

Nu is er natuurlijk niks mis met seks, maar porno is nog iets heel anders en bovendien weten kinderen helemaal niet hoe ze deze beelden moeten interpreteren. Het is daarom, meer dan ooit, belangrijk dat je als ouders/verzorgers met je kind praat over seks en dus ook over porno. Maar dat is makkelijker gezegd, dan gedaan.

Dat vind ik, als moeder die zichzelf altijd behoorlijk progressief vond, in ieder geval wel. Ik merk aan mijn zoon (9) dat hij interesse begint te krijgen in meisjes en alles wat daarbij hoort. Ik weet ook dat hij vriendjes heeft met mobiele telefoons met internet. Als ik realistisch ben, weet ik dus dat de kans bestaat dat hij al weleens seksuele beelden heeft gezien.

Maar ze zijn nog zo jong

Ik weet ook dat ik daar het beste nu met hem over kan praten, nu hij nog jong is en nog luistert naar en waarde hecht aan wat ik zeg. Dat dat beter is dan wachten tot-ie straks 15 is en denkt dat het normaal is om klaar te komen in het gezicht van een meisje, omdat-ie dat gezien heeft in een pornofilmpje. Of dat hij misschien over de grenzen van zijn vriendinnetje, of over zijn eigen grenzen, heen gaat, omdat hij van porno een verkeerd beeld heeft gekregen.

Maar ik vind het lastig. En vooral: ongemakkelijk. Mijn kind, mijn onschuldige kind, in combinatie met porno, het voelt als twee onverenigbare dingen. En ik wil het ook stiekem eigenlijk allemaal gewoon niet weten. Mijn kleine jongetje moet mijn kleine jongetje blijven. Geen gozer worden die porno kijkt. Maar dat is natuurlijk naïef. En ook pedagogisch niet zo’n verantwoorde houding.

Het hoort er nou eenmaal bij

Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om je kind voor te bereiden op en te leren over het leven. Porno hoort bij het hedendaagse leven. Dat kun je verkeerd of verwerpelijk vinden, maar het is er nou eenmaal. En het is overal. Dus moet je je kind leren wat het betekent en hoe het ermee om moet gaan. Doe je dat niet en steek je je kop in het zand, dan zal je kind op zoek gaan naar andere bronnen van informatie. En die zijn bepaald niet altijd betrouwbaar.

Ik wil mijn kind eigenlijk liever niet leren over porno, maar ik wil al helemáál niet dat-ie erover leert van een ander kind dat ook niet snapt dat porno geen normale seks is en dat het met liefde niks te maken heeft.

Het valt me tegen van mezelf dat ik zoveel moeite heb met open zijn hierover, maar het is wel een goede illustratie van wat voor taboe er nog steeds ligt op kinderen en seksualiteit en waarom het dus zo belangrijk is dat ouders zich over hub eigen gêne heenzetten. Tenslotte hoort seks ook gewoon bij het leven. En is het onze taak onze kinderen voor te bereiden op alles wat het leven te bieden heeft.

