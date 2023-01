Daghoroscoop 13 januari - Sterrenbeeld Leeuw: Koester jouw idealisme!

VANDAAG JARIG

Jouw geloof als basis van het leven kan terugkeren van weggeweest, of verdiept zich. Daar hoef jij je niet voor in te spannen; het overkomt je als het ware. Met Mars in jouw teken vanaf begin dit jaar, zal jouw lichaam behoefte hebben aan regelmatige work-outs en massage.

STERRENBEELD RAM

Je geeft kinderen meer zelfvertrouwen als je zegt dat je in hen gelooft. Wees in zaken voorzichtig; het kan je aan essentiële informatie ontbreken. Haal een naaste uit de put door diegene te verzekeren dat je haar/hem respecteert en bemint.

STERRENBEELD STIER

Wat vrienden ook beloven, je kunt niet in alles van hen op aan. Val liefst terug op mensen die je al lang kent als je op assistentie bent aangewezen. Extra geld kan je in een vrolijke stemming brengen, maar geef het niet uit voor je het hebt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Hoewel jij zelf zult vinden dat je glashelder bent kunnen anderen jouw mening misschien moeilijk verteren. Leg jouw financiële situatie weer eens onder de loep als deze constant verandert. Verlies de realiteit niet uit het oog.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD KREEFT

Het lijkt zinvol om een oudere te vragen te bemiddelen als je problemen hebt met naasten. Het is altijd weer verbazingwekkend hoe een frisse kijk op een schijnbaar onoverkomelijk obstakel de zaak kan vereenvoudigen.

STERRENBEELD LEEUW

Ideeën om de wereld te verbeteren kunnen je bezighouden maar om ze te realiseren heb je vrienden nodig. Gelukkig steunen ze je; koester jouw idealisme. Maak je geen zorgen over jouw welzijn, maar steek evenmin jouw kop in het zand.

STERRENBEELD MAAGD

Door collega’s te vleien zullen ze je graag helpen. Jouw partner kan (gaan) klagen als je te vaak van huis bent; vertel wat je zoal bezighoudt en geef de ander de kans zijn/haar hart te luchten. Probeer een juridische kwestie te vertragen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Hoewel beminden lief en aandachtig lijken kunnen ze in hun geest ver weg zijn. Tracht erachter te komen wat hen bezighoudt. Routine kan meer inzet vragen dan anders; details kunnen je ervan weerhouden zaken af te ronden.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Spanning op het werk kan op je zenuwen werken. Het beste kun je maar op de achtergrond blijven. Probeer wat vroeger naar huis te gaan. Laat je niet overhalen vanavond de deur uit te gaan. Je hoeft niet iedereen te pleasen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Stel je inschikkelijk op. Anderen kunnen op oorlogspad zijn en dit is geen geschikte dag om in de tegenaanval te gaan. Probeer niet om in je eentje een groot evenement te organiseren; je krijgt meer goodwill als je taken delegeert.

STERRENBEELD STEENBOK

Communicatieproblemen lijken onvermijdelijk; je kunt de draad kwijtraken in een discussie, je wordt onderbroken tijdens een vergadering of een afspraak haalt eerdere afspraken onderuit. Wind je niet op; wacht rustig af.

STERRENBEELD WATERMAN

Het is moeilijk erachter te komen wat mensen beweegt als ze niet willen praten. Let op lichaamstaal en kleine hints en breng jouw conclusies onder woorden. Je hoort dan snel genoeg of je de plank misslaat of in de roos hebt geschoten.

STERRENBEELD VISSEN

Boze vermoedens omtrent jouw omgeving kunnen je wakker hebben gehouden, zeker als je onlangs bent verhuisd. Dat is niet ongewoon en het gaat vermoedelijk voorbij. Praat met buren en nodig ze uit voor een kop thee of glas wijn.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.