De man van Monique had corona: Ik ging hallucineren

Grieperig en een beetje hoofdpijn. De klachten van Michiel Juttmann (48) vallen in eerste instantie best mee. Totdat hij na vijf dagen hevig benauwd wordt en moet worden opgenomen. Aan VROUW vertelde echtgenote Monique Juttmann-van Ginderen (40 en moeder van drie kinderen van 9, 7 en 5) woensdag al hoe corona hun gezinsleven op z’n kop zette. Gelukkig kan Michiel het navertellen en dat doet hij dan ook in dit tweede deel.