’Hoe zeggen we tegen onze vrienden dat we niet met ze op vakantie willen?’

De Vraag

Lieve Miriam,

Wij zijn in de meivakantie voor de eerste keer met vrienden van ons een weekje weggeweest. Zo’n lastminuteaanbieding. Op zich was dat prima, we hebben kinderen van dezelfde leeftijd en delen veel interesses, maar toch viel het achteraf enorm tegen.

We hadden een huis geboekt voor twee gezinnen op zo’n vakantiepark en bij aankomst claimden die vrienden al onmiddellijk de beste kamers. Op dat moment konden we er wel om lachen, maar het werd steeds gekker. Zij bepaalden elke dag wat we zouden gaan doen en onze plannen werden elke keer zo van tafel geveegd.

Toen mijn man en ik op een dag duidelijk aangaven dat wij als gezin er een dagje op uit wilden gaan, vonden ze het een goed idee om met ons mee te gaan. Van tevoren hadden we met elkaar afgesproken dat we niet elke avond naar een restaurant zouden gaan - om zo de kosten te drukken - maar dat we om de dag zelf zouden gaan koken. Op de avonden dat we dus in ons huis zouden gaan eten, gingen zij als gezin met z’n viertjes uit eten.

Ook gingen zij er elke dag vanuit dat wij het ontbijt zouden halen. En als wij een hint gaven dat zij nu maar eens voor het ontbijt moesten gaan zorgen, dan bestelden ze zo’n peperdure ontbijtservice, want: ‘Ze hadden vakantie en op vakantie ga je niet naar de supermarkt’. Uiteindelijk heeft die vakantie veel meer gekost dan wij hadden gebudgetteerd.

Nu lijkt het net alsof het een horrorvakantie was, maar dat was het echt niet. We hebben enorm veel gelachen en hadden het heel gezellig met elkaar. Alleen achteraf gezien beseften we dat er bepaalde afspraken niet werden nageleefd. We hebben nog steeds een heel leuk contact, maar nog een keer een week samen op vakantie zien wij gewoon niet zitten.

Nu willen zij deze zomer wél weer samen met ons een weekje zo’n last minute boeken, maar mijn man en ik zien de bui al hangen. Hoe leggen wij vriendelijk aan hen uit dat die vakantie was ons betreft eenmalig was?

Het antwoord

Op vakantie gaan met vrienden is echt een ding. Al helemaal als jullie dezelfde accommodatie delen. Dat werkt alleen als je van tevoren heel duidelijke afspraken maakt. Blijkbaar waren jullie afspraken niet helemaal duidelijk voor jullie vrienden. Het is ook best moeilijk om daar tijdens je vakantie over te beginnen, want voor je het weet is er ruzie in de tent.

Blijkbaar zijn jullie vrienden zich van geen kwaad bewust en hebben ze enorm genoten van dat weekje weg. Anders zouden ze jullie niet weer vragen om last minute nog ergens heen te gaan. Ik zou gewoon eerlijk zijn. Maar ik voeg daar aan toe: met een klein leugentje om bestwil. Vertel hun dat ook jullie enorm hebben genoten van die meivakantie samen, maar dat jullie er nu de voorkeur aan geven om, als het financieel haalbaar is, in de zomervakantie als gezin weg te gaan. Omdat jullie dan meer aandacht aan elkaar kunnen geven als gezin, dan wanneer je met twee gezinnen samen op vakantie gaat.

Ergens proef ik dat zij al verschillende keren aan jullie hebben gevraagd of jullie weer samen op vakantie zullen gaan en dat jullie hen elke keer aan het lijntje houden met een smoesje. Klopt dat? Spreek dat gewoon uit. Dat jullie het moeilijk vonden om meteen de knoop door te hakken, omdat jullie er financieel gezien nog niet uit waren wat jullie budget gaat zijn deze zomer. En er ook nog niet uit waren wat jullie zelf nou het liefste wilden gaan doen.

Het heeft geen zin om achteraf met verwijten te komen. Voor je het weet vliegen jullie elkaar in de haren en is niet alleen de vriendschap tussen jullie, maar ook de vriendschap tussen jullie kinderen over.

Dus de volgende keer als ze erop terugkomen? Antwoord duidelijk met een ’nee’: „Het was een leuke week, maar wij gaan als het even kan het liefst als gezin weg deze zomer.”

