Weekhoroscoop 31

Ram

Liefde: Een belangrijke verandering binnen de relatie is op handen. Mogelijk neem je zelf een beslissing of komt er iets anders op jullie pad waardoor er dingen (moeten) wijzigen. Gelukkig is het in jullie voordeel.

Financiën: Je geeft meer geld uit aan je woning dan je had verwacht. Op zich een prima investering maar pas op dat je niet uit de bocht vliegt. Je kunt elke euro echt maar één keer uitgeven.

Werk: Je kunt de komende week meer vanuit huis doen waardoor je minder reistijd kwijt bent en je minder opgejaagd voelt. Eerlijk gezegd bevalt deze manier van werken je wel.

Persoonlijk: Wees alert op je omgeving. Kleine observaties kunnen leiden tot grote ontdekkingen!

Stier

Liefde: Er is momenteel weinig sprake van wederzijds begrip. Jullie staan allebei zó anders in de situatie dat jullie het bij voorbaat al zinloos vinden om de dingen vanuit de ander zijn standpunt te bekijken.

Financiën: Met een beetje mazzel én creativiteit bedenk je zomaar een leuke nieuwe manier om wat extra geld te verdienen. Mogelijk speelt je familie hierbij ook een rol. Jullie inspireren elkaar of bieden elkaar een helpende hand.

Werk: Beslissingen die in verband staan met je baan worden uitgesteld. Je wilt graag verder maar moet helaas nog even geduld hebben tot er meer zekerheid is.

Persoonlijk: Omring je met mensen die je niet alleen laten glimlachen maar ook laten ‘shinen’.

Tweelingen

Liefde: Je doet steeds meer je best om je relatie te laten werken. Hierdoor worden misverstanden uit de weg geruimd en onenigheden rustig uitgepraat.

Financiën: Juist wanneer je er niet mee bezig bent word je een mooi aanbod in de schoot geworpen om iets extra’s te verdienen. Dit kun je goed gebruiken om nog openstaande rekeningen te voldoen.

Werk: Werken kost je nu weinig moeite. Je gaat met veel plezier naar je werk en de opdrachten zijn ook nog super leuk.

Persoonlijk: Door iemand anders te helpen krijg je zelf ook een goed gevoel.

Kreeft

Liefde: Krop irritiaties niet op, maar breng een en ander op een rustig moment ter sprake. Op die manier voorkom je dat de bom barst. Is de basis goed, zal er weinig gebeuren maar voor de Kreeften met een minder stabiele relatie is er wel wat werk aan de winkel.

Financiën: Een financiële meevaller doet je een zucht slaken van opluchting. Hierdoor heb je de komende tijd meer te besteden dan je dacht. Ook verdien je nu meer geld middels (over)werk.

Werk: Zeg gerust ‘nee’ als je voelt dat je lichamelijk of geestelijk je grens hebt bereikt. Het is ook een goed moment om een goed na te denken over wat je in de naaste toekomst eventueel anders zou willen.

Persoonlijk: Sta even stil bij een moment dat je werkelijk trots op jezelf was en gebruik dit gevoel om jezelf te motiveren. Met geduld en doorzettingsvermogen bereik je ook je nieuwe doelen!

Leeuw

Liefde: Er zijn wat spanningen tussen jou en je partner maar als jullie dit rustig weten uit te praten gaat het de rest van de maand fantastisch in de liefde!

Financiën: Het geld komt deze week iets makkelijker binnen. Hierin schuilt wel het gevaar dat je het ook iets makkelijker uitgeeft. Jammer, dit is juist een periode waarin je meer zou kunnen sparen.

Werk: Je voelt je uitstekend. Mede doordat je jezelf iets meer in acht neemt en je werkzaamheden beter verdeelt voel je je fitter en energieker waardoor je ’s morgens makkelijker opstaat en aan het einde van de dag nog zin hebt om iets leuks voor jezelf te doen

Persoonlijk: Wie kan jou in een bepaalde kwestie wat extra steun bieden en jou de peptalk geven die je nodig hebt?

Maagd

Liefde: Je hebt grote behoefte om iets leuks voor je partner te organiseren of iets liefs voor hem of haar te doen. Gewoon omdat je blij bent dat jullie samen zijn. Een mooiere reden is er haast niet, toch?

Financiën: Hoewel het goed gaat met je financiën, zul je er wel wat meer voor moeten doen de komende tijd. Misschien is er sprake van langere reistijd, meer overuren of zwaarder werk. Desalniettemin geen reden tot klagen.

Werk: Je ziet er top uit en straalt succes uit. Dit is dus ook wat je aantrekt. Mogelijk word je zelfs benaderd door iemand die advies aan je vraagt of iets anders met je wil bespreken op zakelijk gebied.

Persoonlijk: Laat je dromen en wensen even voor wat ze zijn en laat je verrassen door de nieuwe ideeën of mogelijkheden die hiermee in verband nog op je pad gaan komen.

Weegschaal

Liefde: Er staan jullie diverse uitdagingen te wachten. Gelukkig kun je praten als Brugman waardoor een echte ruzie voorkomen wordt.

Financiën: Het is beter om grote aankopen even uit te stellen. Ook met het oog op de dagelijkse boodschappen is het verstandig om niet zomaar lukraak van alles in je karretje te gooien. Mogelijk moet je de komende tijd langer met je budget doen dan je gewend bent.

Werk: Qua werk gaat het steeds beter met je. Net als je denkt dat je je piek hebt bereikt gebeurt er deze week iets waardoor je toch weer een stukje in aanzien stijgt.

Persoonlijk: Iets dat je inspireert kan nu zomaar uitgroeien tot een nieuwe onderneming of succesvol project.

Schorpioen

Liefde: Waar de relatie met je partner goed is, lukt het je even niet om er ook helemaal voor je vrienden te zijn. Hoewel je je hier bezwaard over voelt is het gewoon even niet anders, een dag heeft tenslotte maar 24 uur en je moet ook nog slapen.

Financiën: De financiën gaan er iets op vooruit maar het is nog niet helemaal waar je op hoopte. Wees tevreden met de huidige ontwikkelingen, een kleine vooruitgang is beter dan geen vooruitgang!

Werk: Zowel thuis als op het werk spelen er belangrijke dingen waardoor je je aandacht optimaal wilt verdelen om op beide vlakken niet tekort te schieten. Vergeet ook jezelf niet!

Persoonlijk: Herinneringen aan vroegere tijden brengen je op nieuwe ideeën. De behoefte om nu iets te gaan doen waar je je vroeger heel goed bij voelde wordt groter.

Boogschutter

Liefde: Als het mogelijk is zou een vakantie jullie nu wel héél goed uitkomen. Even weg van alles, de rust opzoeken en ontspannen in de natuur.

Financiën: Op het financiële vlak heb je alles onder controle en zijn er ook geen onverwachte tegenvallers te verwachten. Misschien hier en daar nog een vertraging qua overboeking maar dit levert verder geen problemen op.

Werk: Op werkgebied gaat het beter maar nog niet zo goed als je zou willen. Dit heb je deels zelf in de hand. Wat zou je zelf nog kunnen doen om jezelf dat laatste zetje te geven naar waar je eigenlijk zou willen zijn?

Persoonlijk: Bedenk je dat ook falen een onderdeel is van succes. Van niets leer je meer dan van je eigen fouten, verwachtingen, vergissingen of misrekeningen.

Steenbok

Liefde: Het rommelt wat in Huize Steenbok. Toch zijn het eerder kleine irritaties dan echte ruzies. Waak er wel voor dat kleine ergernissen niet opgeblazen worden tot iets groots.

Financiën: Financiële zaken kunnen worden uitgesteld of vertraagd. Wel is het nu een goede periode om een nieuwe lening of hypotheek af te sluiten.

Werk: Let tijdens het werk goed op je voeding en je vochtinname. Je hebt de neiging om op onregelmatige tijden te eten en te weinig te drinken waardoor je hoofdpijn krijgt of vermoeid raakt.

Persoonlijk: Het is een goed moment voor een grootschalige opruiming. Wat heb je niet meer nodig of is je al langere tijd een doorn in het oog? Trek er gewoon even een dagje voor uit, weg is maar weg!

Waterman

Liefde: Heel even is er wat turbulentie binnen de relatie, maar gelukkig is dit maar van korte duur. Een gezellige afspraak met vrienden zorgt ervoor dat het snel weer vergeten is.

Financiën: Iemand in je naaste omgeving heeft wat moeite met rondkomen of heeft te maken met een financiële tegenvaller. Is het echt nodig dat jij meteen je portemonnee trekt?

Werk: Wegens gedoe met apparatuur en lastige werkzaamheden ben je wat onrustig waardoor je ook geneigd bent wat gehaast te zijn in het verkeer. Probeer je niet teveel af te laten leiden en rijd voorzichtig!

Persoonlijk: Cijfer jezelf niet te veel weg voor anderen en zeg ook gewoon wat vaker ‘nee’. Dit is een perfecte week om heerlijk even de boel de boel te laten en fijn iets voor jezelf te doen.

Vissen

Liefde: Als er nog wat te klussen valt in huis is dit een goede week om hiermee te beginnen. De samenwerking verloopt nu prima, dus doe het grootste of moeilijkste project eerst. Dan hebben jullie dat maar gehad.

Financiën: Hoewel je ervan uit ging dat je het even rustig aan zou moeten doen, blijk je toch nog over meer geld te beschikken dan je dacht.

Werk: Het is nog even superdruk op je werk maar dat vind je juist wel prettig. Je hebt plezier in wat je doet en de dagen gaan op deze manier ook snel om.

Persoonlijk: Gedachten zijn krachten. Als je denkt dat je altijd pech hebt, zul je ook altijd pech ervaren. Gelukkig werkt het ook andersom!