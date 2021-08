Moet straatintimidatie verboden worden?

Ingrid Michon-Derkzen pleit in De Telegraaf voor een verbod op straatintimidatie. Volgens haar moet justitie in gesprek gaan met de politie om te kijken wat er nodig is om een verbod te handhaven. Toch is het probleem niet opgelost met een boete of celstraf, schrijft zij. Er moeten programma’s opgezet worden om jeugd te leren hoe ze met elkaar om moeten gaan.

Straatintimidatie

Volgens de stichting Stop Straatintimidatie worden mensen, maar vooral vrouwen, op straat uitgescholden, nagesist, of gevraagd of zij seks willen door volkomen onbekenden op straat. Dit zijn allemaal vormen van straatintimidatie. In de Nederlandse samenleving, waar de gelijkheid van mannen en vrouwen voorop staat, is dit onacceptabel, vinden zowel de stichting als Michon-Derkzen.

Straatintimidatie hoeft niet alleen seksueel getint te zijn. Iemand kan ook geconfronteerd en geïntimideerd worden op straat vanwege zijn of haar seksuele oriëntatie of geloofsovertuigingen. Ook mannen kunnen te maken krijgen met straatintimidatie.

Handhaving

In verschillende gemeenten zijn al programma’s gestart om straatintimidatie tegen te gaan, maar de handhaving blijkt een probleem. Zo werd in Amsterdam in 2018 straatintimidatie strafbaar, maar koos burgemeester Halsema ervoor om dit verbod niet te handhaven. Ook in Rotterdam is een ‘sisverbod’ ingesteld, maar de rechter oordeelde dat alleen de landelijke wetgever dit kan instellen. Dat heeft ermee te maken dat een sisverbod de vrijheid op meningsuiting zou beperken, aldus de rechtbank.

De gemeente Enschede startte onlangs met een campagne en spoort bewoners aan om ‘Ben je oké?’ te vragen als ze zien dat iemand wordt lastiggevallen. Ook houden zij strenger toezicht op overlastplegers en leggen ze gebiedsverboden op voor overlastplegers.

Praat mee

Vind jij dat er een verbod moet komen op straatintimidatie? Of vind je dat dit de vrijheid van meningsuiting inperkt? Praat mee via onze Facebookpagina!