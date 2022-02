’Ik sta achter de abortus, maar heb een barst in mijn moederhart’

„Een positieve test terwijl mijn twee kinderen op me wachten om naar de minigolf te gaan. De schrik slaat me om het hart: dit komt niet uit. Onze eigen zaak gaat slecht, financiële zorgen en we hebben altijd tijd te kort. Tranen lopen over mijn wangen terwijl de gedachte aan abortus mijn gedachten niet loslaat. Ik Google het telefoonnummer van een abortuskliniek in de buurt en tussen de testuitslag en de vriendelijke vrouwenstem zit amper vijf minuten. Ik vraag om informatie en een afspraak, ze vertelt me over het proces, waar ik meer info online kan vinden en boekt me in voor over vijf dagen. Shit, kan het niet eerder?!

In die minuten daarna gaan er kindernamen door mijn hoofd. Ik ben er al snel uit wat het wordt, maar nee ik wil niet.

Zwanger

Tijdens de minigolf rust mijn hand onbewust op mijn buik, het is een vertrouwde en liefdevolle gewoonte... nee het komt niet uit. Wanneer mijn man de deur van de auto bij thuiskomst nog niet eens heeft dichtgeslagen, sta ik in de deuropening en zeg: „Ik ben zwanger en dinsdag gaan we naar de abortuskliniek, ik wil het niet, nee het kan niet.” Ik wil wel, maar nee het kan niet, het is een mantra.

Verbaasd en verbijsterd gaan we vijf dagen lang de discussie aan waarin we tot de conclusie komen dat het echt niet past, maar hij laat de beslissing vooral bij mij. Het is mijn lijf, mijn trauma en als we besluiten het te houden, ligt de eerste tijd de meeste zorg bij mij. Bij het uiteten neem ik geen wijntje en babynamen spoken door mijn hoofd. Tot we de kliniek inlopen.

Er zitten nog twee stellen en een jong meisje alleen. Geen oogcontact, geen vriendelijk lachje geen onderling knikje, geen behoefte aan verbroedering omdat we allemaal op dezelfde stoel zitten, maar het gevoel van anonimiteit heerst. Ieder met een eigen verhaal en blik op de grond.

Kliniek

Ik ben er vroeg bij zegt de arts, echt heel vroeg en hij draait het schermpje van de echo naar me toe. Ik houd mijn adem in, maar ik zie niks. ’Kunt u het aanwijzen’, vraag ik hem? Geen contouren van een gezicht, geen zwemvliesjes, geen herkenning van ’het lijkt op m’n zoontje of het neusje van m’n dochter’. Nog niet eens een meetbare hartslag en een golf van opluchting gaat door mijn lijf.

Ik kijk naar mijn man en zie dat hij niet daar de echo kijkt, maar alleen naar mij. Hij probeert mijn reactie te lezen. Ik kan zien dat het een vruchtzakje is, maar ik zie geen kindje. Niet wat ik dacht, niet zoals ik me herinner hoe een echo eruitziet en niet waar ik bang voor was en dan weet ik het: ik ga door met de abortus.

In een aparte kamer word ik alleen uitgenodigd voor een gesprek van vrouw tot vrouw, dus zonder mijn man. Een veilige haven waar ik haar alles kan vragen en zeggen vertelt ze me en ze wil vooral weten of dit echt mijn keuze is. Zelfverzekerd, maar met betraande ogen zeg ik haar zeker te weten dat ik het wil beëindigen. Wanneer mijn man erbij komt, krijg ik een plastic bekertje en een pil waarop een uitleg van het proces volgt. Tijdens de uitleg voel ik dat mijn hand weer op mijn buik belandt en in gedachten praat ik toch nog even tegen het vruchtzakje. Ik verontschuldig me en zoals je je schrap kan zetten om een klap te incasseren zo voel ik me als ik de pil oppak en die snel inneem.

In de auto op weg naar huis herhalen mijn man en ik dat het goed zo is, we hebben de juiste beslissing genomen. Het is meer een bevestigende vraag en geruststelling naar elkaar en het zal wel even duren voordat het ook echt zo voelt.

Vijf dagen

Abortus en egoïsme worden vaak in één adem genoemd in combinatie met een volle dosis schaamte terwijl in mijn optiek het juist het tegenovergestelde is. Je werd gedwongen vijf dagen - dat zijn hele lange dagen geloof me - na te denken. 120 uur waarin je elke seconde piekert, voors en tegens tegen elkaar wegstreept om een weloverwogen beslissing te nemen. Wanneer doen we dat nog? Zo lang nadenken voordat we handelen? Het is een emotionele rollercoaster. In wat voor een wereld breng je een kindje, wat kan je het bieden, wat voor invloed heeft het op de rest van je gezin, je financiën, je toekomstplannen en de toekomstplannen van je gezin. Voor mij is het altruïsme ten top: mijn egoïstische keuze zou zijn het kindje te houden.

Het is nu oké. Ik sta vol achter mijn beslissing, maar wel met een barst in mijn moederhart.