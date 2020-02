Daghoroscoop 19 februari

VANDAAG JARIG

Hoewel de focus niet op uw carrière zal liggen, zult u toch succes hebben. Misschien gebeurt dat buiten de spotlights. Financieel zult u niets te klagen hebben; uw intuïtie en sociale contacten zullen daarbij behulpzaam zijn. Het is niet uitgesloten dat u een zakelijk partnerschap begint.

RAM

U kunt met frustratie te maken krijgen doordat behoudende lieden u dwars zitten terwijl u wilt vernieuwen. Houd rekening met jaloezie. Uw woede tonen of uw wil doorzetten kan bevrediging schenken maar zal weinig verschil maken.

STIER

U kunt geneigd zijn meer geld uit te geven dan goed voor u is, dus maak daarvan een mentale notitie. U zult geen moeite hebben om mensen van uw standpunt te overtuigen waardoor dit een goed moment is om uw ideeën uit te dragen.

TWEELINGEN

Een sterk charisma en dito drive maken deze tot een potentieel bijzondere dag. Het zal echter meer neerkomen op duwen en trekken dan op een zachtmoedige dag, houd dus rekening met een uitputtingsslag.

KREEFT

U doet er goed aan buiten de schijnwerpers te blijven. U hoeft zich niet onsociaal te gedragen maar u hebt rust en afzondering nodig. Richt uw aandacht op privézaken en gebruik uw rijke fantasie op een praktische manier.

LEEUW

Zelfvertrouwen kan tegenover koppig verzet komen te staan en als gevolg kunnen de vonken eraf slaan. Alles wat de moeite waard is kan op obstakels stuiten en mensen met starre opvattingen kunnen proberen u te laten struikelen.

MAAGD

Geduld is niet uw sterkste punt en als u ruzie wilt vermijden is het zaak uit de buurt te blijven van heetgebakerde lieden. Op reis kunt u op een nieuwe liefde stuiten. Zorg voor eerlijke communicatie als u de relatie wilt voortzetten.

WEEGSCHAAL

Een machtige tegenstander kan voor energieke productiviteit zorgen. Stevige concurrentie zal u in staat stellen beter te presteren dan anders. Breng, wat er ook gebeurt, geen spanning mee naar huis en wentel het niet af op gezinsleden.

SCHORPIOEN

De kans om tot een zakelijk partnerschap toe te treden zal een opwindende ontwikkeling zijn die de kans biedt uw vleugels verder uit te slaan. Een ontmoeting kan het begin zijn van een levenslange relatie en stijgende populariteit.

BOOGSCHUTTER

Ploeg voort in weerwil van de hindernissen die u moet overwinnen. Laat u niet ontmoedigen door kritiek van mensen die wel veel woorden gebruiken maar weinig daden laten zien. Kracht en goede wil zijn een sterk duo.

STEENBOK

De kosmos heeft avontuur voor u in petto. Gebruik de vele kansen die u worden geboden en slik extra vitamines zodat u tegen het koude weer bent opgewassen. Een romance kan uitgroeien tot iets waarvan u niet durfde dromen.

WATERMAN

Een goed moment om uw huis op te knappen of opnieuw in te richten. Het zal een fijn resultaat opleveren. Wees niet bang uw handen vuil te maken; het zal geen verspilde moeite zijn. Overweeg familie te bezoeken of uit te nodigen.

VISSEN

Het kan een avontuurlijke dag worden. Gebruik de positieve invloed van de kosmos om u in te schrijven voor een cursus schrijven, schilderen of andere hobby. U kunt al doende nieuwe mensen ontmoeten en nieuw terrein verkennen.