Praat mee: Moet je mensen verplichten kleiner te gaan wonen als de kinderen de deur uit zijn?

Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt dat veel Nederlanders hun huidige woonwens niet kunnen inwilligen. Mede door stijgende huizenprijzen kan bijna 40 procent van de Nederlanders naar eigen zeggen geen woning betalen die aan hun wensen voldoet. Bij huurders ligt het percentage nog hoger: maar liefst 54 procent geeft aan momenteel niet te wonen zoals zij zouden willen wonen.

Woningnood

Volgens adviesbureau Capital Value zal de woningnood de komende jaren alleen maar verder toenemen. Volgens hun analyse zal Nederland in 2025 zo’n 316.000 woningen tekortkomen. Één jaar geleden stond de teller nog op een tekort van 279.000.

Gemeente Amsterdam kwam eerder al met een plan om deze crisis het hoofd te bieden. Onder het mom van ’van groot naar beter’ kunnen bewoners subsidie aanvragen als zij een (te) grote sociale huurwoning huren en willen verhuizen naar een kleinere woning. Op deze manier wordt er ruimte gemaakt voor woningzoekende gezinnen.

Verdere maatregelen

Maar deze maatregel blijkt niet voldoende. De Amsterdamse wethouder Zita Pels wil een betere doorstroom uit gezinswoningen en stelt daarom voor dat mensen verleid moeten worden kleiner te gaan wonen wanneer hun kinderen uit huis gaan. Doen ze dat niet, dan kunnen ze mogelijk verplicht worden met een clausule in het huurcontract.

GroenLinks-gemeenteraadslid Nienke van Renssen vertelt in radioprogramma Dit is de Dag achter dit idee te staan: „Ik denk dat zo’n clausule helpt om met de woningcorporaties samen te gaan kijken: wat is een andere geschikte woning voor deze mensen? Uiteindelijk is de ruimte schaars en moeten we allemaal iets gaan inschikken en opschuiven, zodat iedereen op het juiste moment in zijn leven een passende woning heeft.”

Dwang

Deze mogelijke maatregel wordt echter niet door iedereen positief ontvangen. Zo vertelt VVD-raadslid Myron Von Gerhardt tegen NPO Radio 1: „Ik schrok er eigenlijk ontzettend van, toen ik deze plannen las. En met mij volgens mij heel veel mensen in Amsterdam. Je zou maar je hele leven iets hebben opgebouwd en dan moet je de deur uit op het moment dat je kinderen uit huis zijn. Dat moeten we denk ik niet willen.”

Volgens Van Renssen is dwang een uiterste redmiddel. „Ik vind het een beetje een onzinnig frame dat het hier gaat om mensen verplichten en dwang. Dat de dag nadat je nest leeg is, iemand op de stoep zou staan. Het gaat er juist om dat je met deze maatregel uiteindelijk mensen helpt aan een betere woning in dezelfde buurt.”

