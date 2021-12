’Kerst? Het gourmetstel kan bij het grofvuil!’

Waarbij er dus bij mij geen gourmetstel op tafel komt en er ook geen pakjes onder de boom liggen. Kerstmis is mijn feestje: oeverloos gefrunnik met veel te dure ingrediënten, instortende soezentorens en slagroom die maar niet stijf wil worden.

Dat mijn kinderen, eenmaal volwassen, ook zo hun bijdrage willen leveren aan een van de kerstdiners (ja, we doen er meerdere), is me eigenlijk een doorn in het oog. Waar is de tijd gebleven dat ik ze gewoon in geruite pyjamaatjes met frisgewassen haartjes achter een kerstfilm kon zetten terwijl ik sauzen monteerde en bosuitjes blancheerde?

Gehakt in katenspek

Het is me altijd een raadsel geweest waarom zoveel mensen er toch telkens weer voor kiezen dat walmende gourmetstel uit de kelder te trekken. Wij hebben ook zo’n ding hoor. Heel soms blazen we er weleens het stof vanaf. Toen er een kookboek was uitgekomen met speciale feestelijke gourmetgerechtjes bijvoorbeeld.

Ha, wat een verspilde moeite. Ik schafte braaf alle ingrediënten aan voor miniversies van de garnalensouffle en de wilde eend met sinaasappelcoulis, maar geen hond die zich er aan waagde. ‘Hebben we geen gehaktballetjes in katenspek?’

Niet creatief

En daarmee hebben we de eerste reden te pakken waarom ik ook dit jaar niet gourmet met kerst:

1. Er is niks creatiefs aan. Misschien is het bij jou thuis anders, maar welke ingrediënten ik ook op tafel zet, de hele goegemeente negeert de culinaire bedoelingen, kijkt voorbij de truffeljus en stort zich op de kipfilet.

Maar ik heb nog meer redenen:

Het stinkt

2. Gourmetten op eerste kerstdag? Daar heb je dan tot nieuwjaarsdag ‘plezier’ van. Al snel nadat de eerste slavink op de plaat is gelegd, ontstaat er een penetrante walm in huis die nog dagen blijft hangen. De gordijnen raken ermee doordrenkt, het hecht zich aan het vloerkleed, de planten laten hun kopjes hangen en de kerstboom valt er spontaan van uit.

Groente voor in de kliko

3. En maar groente snijden: uiringen, reepjes paprika, schijfjes wortel, partjes kerstomaat… Waarom? Om de kliko mee te vullen. Niemand taalt naar jouw liefdevol geprepareerde vitaminebommetjes. Als er maar hamburgertjes zijn.

En de restjes de volgende dag roerbakken, zit er ook niet in. De groentes hebben immers een avond lang in de gourmetdamp gestaan, naast een bloedhete bakplaat. Daar wordt zo’n reepje paprika niet frisser van.

Wegkwijnende biefstuk

4. Het is kerst hè, dus het mag wat kosten. Biefstukpuntjes, ossenhaasreepjes, gamba’s… Tja, er is altijd iemand in het gezelschap die dol is op prijzige vleessoorten (ik heb studerende kinderen; need I say more).

Sta jij nog het laatste stokbroodje weg te snijden in je glitterjurk, ligt al je lekkers al weg te kwijnen op de bakplaat, die nog lang niet warm genoeg is.

Verziekte bakplaat

5. En dan heb je ook nog die ene onverlaat die niet snapt waar de pannetjes voor dienen en zijn stukje zalm op de bakplaat legt en daarna overgiet met sojasaus. Hele bakplaat verziekt. Probeer er daarna nog maar eens een smakelijk pannenkoekje op te bakken.

Je snijdt en hakt je het apenzuur

6. Je zou kunnen denken dat het dan in ieder geval wel een feestje voor de gastvrouw is. Iedereen bereidt zijn eigen eten. Wat wil je nog meer? Nou dat ze, als we dan toch in deze situatie terechtkomen, ook gewoon zelf je eten snijden, om maar wat te noemen?

Je staat je de hele dag de blaren op je vingers te hakken. En wat denk je dat ze doen als de schaal stokbrood leeg is? Dat ze dan zelf een nieuwe gaan aansnijden? Ha, keep on dreaming. Dan kijken ze gewoon naar jou.

Schuren en schrobben

7. En daarna moet de afwas nog komen. Een bakplaat vol vastgekoekte smurrie en pannetjes die niet schoon te bikken zijn. In de afwasmacchine? Vergeet het maar, die krijgt dit echt niet schoon met z’n waterstraaltjes. Hier zal geschuurd en geschrobd moeten worden. Terwijl iedereen ligt uit te buiken voor de kerstfilm, sta jij met je handen in het sop.

Dág, mooie kersttafel

8. Het oog wil ook wat natuurlijk. Maar een mooi gedekte kersttafel? Vergeet het maar. Na zo’n avond is je door oma geborduurde kerstkleed geruïneerd. Gesmolten kruidenboter all over the place, ketchup die je nergens meer uitkrijgt.

En voor een stemmig kerststukje is natuurlijk al helemaal geen ruimte tussen de schaaltjes geraspte kaas en schijfjes champignon. Waxinelichtjes? Doe ook maar niet. Voor je het weet hangt ome Jan met de mouw van z’n synthetische kersttrui in de vlam, omdat-ie niet bij het zout kan en kunt je de brandweer en een ambulance bellen.

Het is ook gewoon uit!

9. Gourmetten is zóóóóó 2020. Bleek uit onderzoek van Albert Heijn. Zat in voorgaande jaren iedereen nog met zo’n pannetje te knoeien, dit jaar gaan we, zo beweert men in de Allerhande, voor de shared dining-kerst.

Liefst meerdere gangen van kleine gerechtjes die je deels maakt, deels koopt (of ook leuk: vraag je gasten voor iedere gang een klein hapje te maken; word je zelf ook nog een beetje verrast).

Receptje van Bijdendijk

Ik kan nog wel meer argumenten bedenken om het gourmetstel per onmiddellijk bij het grofvuil te zetten, maar laat ik een beetje positief afsluiten. Ik heb namelijk al een paar kerstmenu’s achter de kiezen (comes with the job).

Zo zat ik aan bij Lowlander bier, waar ze een kerstmenu hadden samengesteld met gerechten waarin dennennaalden waren verwerkt. Chef Joris Bijdendijk van het Rijks serveerde een beeldig hoofdgerechtje waar zelfs de grootste keukenkluns hoge ogen mee kan gooien. Doe er je voordeel mee.

Vanaf zondag brengen we trouwens ook ons VROUW-kerstdiner. Iedere dag een gang, zoals jullie van ons gewend zijn. En we gaan dit jaar voor het thema: kindvriendelijk.

Carbonara met kerstboomolie

Nodig voor 4 personen:

· 400 g spaghetti

· 150 g pecorino

· 5 eidooiers

· Zout en peper naar smaak

Voor de garnering

· paar sneeën oud zuurdesembrood

· 1 of 2 sparrentakken

· 250 ml extra vierge olijfolie

Begin met het maken van de sparrenolie. Knip 1 of twee verse sparrentakken van je kerstboom en stop in de blender met olijfolie tot er een glad, groen geheel ontstaat en bewaar in een schone pot of fles in de koelkast. Tip: maak iets meer voor later, want de olie kan ontzettend lang bewaard worden!

Zet een pan met water op en kook de spaghetti al dente of zoals op de verpakking aangegeven. Rasp de pecorino en mix met het eigeel in een grote kom. Wanneer de spaghetti gaar is, giet je de spaghetti door het mengsel met een klein beetje kookwater en meng goed. Verkruimel een paar sneeën oud zuurdesembrood en bak deze krokant in een beetje olijfolie. Serveer de spaghetti met het broodkruim en een scheutje sparrenolie. Breng op smaak met peper en zout.