‘Ik ben mezelf kwijtgeraakt in alles waar ik me druk om maak’

De sletterige laarsjes van de groene M&M

Omdat het bizarre tijden zijn waarin de realiteit de fantasie maar al te vaak overtreft, is een belangrijk onderdeel van het ploeterende bestaan van uw stukjesschrijver het checken of een nieuwsbericht echt is, of dat het afkomstig is van de satirische nieuwssite De Speld.