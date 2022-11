Aletha Leidelmeijer: ’Zwanger worden niet bij iedereen zo makkelijk’

We blijken bij elkaar om de hoek te wonen, onze honden zaten op dezelfde hondenschool en als 13-jarige meisjes waren we allebei idolaat van de Backstreet Boys. „In oktober ben ik nog met mijn vriendinnen naar het concert in de Ziggo Dome geweest. Stond ik weer net zo hard te gillen als toen”, lacht ze. Ja, met Aletha kun je prima een gesprek voeren dat niet alleen over de Eredivisie gaat, blijkt al snel zodra we met een kop koffie neerstrijken in de studio’s van ESPN. Maar voetbal, dat blijft toch wel haar favoriete onderwerp.

Was je als kind al zo’n voetbalfanaat?

„Ja, al zat ik zelf op korfbal. In Leusden, waar ik vandaan kom, was namelijk nog geen meisjesvoetbal. Wel keek ik alle wedstrijden en ik verzamelde voetbalplaatjes. Iedereen was in die tijd voor Ajax, dus werd ik – heel dwars – voor Feyenoord. Geen idee trouwens waar mijn voetballiefde vandaan kwam, want mijn ouders en broer hadden niet zoveel met sport. Misschien kwam het omdat ik veel met jongens speelde.”

Je was geen meisje-meisje?

„Ik was en ben geen typisch meisje-meisje, maar ook zeker geen jongensmeisje. Ik vind het leuk om met mannen grappen te maken, maar zit net zo lief bij een babyshower met een groep meiden. Eigenlijk bedacht ik pas op de opleiding journalistiek, toen alle items die ik maakte over sport gingen, dat ik die kant op wilde.”

Bekijk ook: Tien tips om sporten wèl vol te houden

Hoe werd daarop gereageerd?

„Helemaal niet gek. Hoewel er destijds minder meiden in de sportjournalistiek waren, heb ik het idee dat er toen lang niet zo’n ding van werd gemaakt als nu. Zelf vind ik het ook helemaal niet interessant. Natuurlijk kijk ik weleens om me heen en denk dan: hé, zit ik weer in mijn eentje met twintig mannen. Maar in het wereldje kent iedereen elkaar en ben ik gewoon één van de verslaggevers.”

Als presentatrice van RTV Noord-Holland interviewde je wekelijks Louis van Gaal. Die staat niet bepaald bekend als de makkelijkste…

„In het begin vond ik het spannend, maar het viel hartstikke mee. Ik weet nog dat ik als broekie aan een tafel vol mannelijke journalisten zat en toen zei hij: ’Ah joh, ik help je wel.’ Iemand tipte mij ook: ’Als hij heeft verloren, kun je beter vragen wat hij van de wedstrijd vond.’ Sowieso stel ik liever vragen dan dat ik mijn eigen mening laat doorschemeren – iets wat in deze ’haantjeswereld’ weleens anders is. Maar soms denk ik ook: tuurlijk weet jij het beter. Jij hebt de Champions League gewonnen, niet ik.”

Je gaat niet mee naar Qatar, vind je dat jammer?

„Totaal niet. Een WK in een land waar ze vrouwen onderdrukken… Daarbij wil ik niet meer zo lang van huis zijn. Een week vind ik al veel, drie is echt geen optie. Dus het WK kijken we lekker thuis, met ons gezin op de bank. Lekker warm en comfortabel, goed zicht op het scherm, drankje binnen handbereik: je hoort mij echt niet klagen.”

Ben je iemand die continu naar de tv schreeuwt?

„Haha, nee. Mijn man is fanatieker dan ik, hij wil weleens zo van de bank opspringen dat de kat van schrik de kamer uitrent. En als zijn club FC Utrecht verliest, is hij chagrijnig. Ik heb dat minder. Al kijk ik als Nederland speelt wel met een oranje trui aan en vlaggetjes op mijn wangen.”

Krijg je weleens liefdesbrieven van kijkers?

„Dat valt heel erg mee. Toen ik net nieuw was, hoorde ik weleens: ’Ze houdt ook nog van voetbal, wat een droomvrouw.’ Maar inmiddels begin ik echt een moeke te worden. Zelfs de voetballers zeggen nu ’u’ tegen me! Voor die jongens van 20 ben ik echt oud. Natuurlijk krijg ik weleens gekke berichten op social media, ik moet af en toe iemand blokkeren. Maar op de meeste berichten reageer ik, want ik vind het leuk om benaderbaar te zijn.”

Is je man dan nooit jaloers?

„Nee, dat vind ik soms ook verbazingwekkend. Steven ziet veel berichten van mannen binnenkomen, maar het is allemaal onschuldig. In het begin vond hij het wel lastig dat ik ook regelmatig op reis ga met mannelijke collega’s. Bijvoorbeeld die keer dat ik een week naar Curaçao moest met een collega en we samen in een huisje zaten. Vond hij vreselijk! Inmiddels ben ik al tig keer met hem op reis geweest en weet Steven dat er echt niets gebeurt. We maken er nu grapjes over. Dan stuur ik een foto uit Florence en krijg ik terug: ’Zit je weer lekker tussen de kerels?’ Ik moet toegeven: als het andersom zou zijn, zou ik het niet trekken.”

Jullie zijn jarenlang bezig geweest met een zwaar IVF-vruchtbaarheidstraject omdat zwanger worden niet lukte. Deelde je dat met je collega’s?

„Lang niet met iedereen. Op een gegeven moment moest ik het wel aan mijn baas vertellen, omdat hij mij naar Brazilië wilde sturen en daar was de zikamug. Die is gevaarlijk als je zwanger bent of wilt worden. Ook was ik een keer met een collega in het buitenland, toen midden in de nacht opeens onze vlucht werd gecanceld. Ik had de volgende dag een terugplaatsing van een embryo, dus kon echt niet langer blijven. Toen heb ik op de muur gebonkt totdat hij wakker werd en verteld wat het probleem was, zodat we een vlucht eerder konden nemen.”

Toen je eenmaal zwanger was van Nina, ben je op social media open geweest over de lange weg daarnaartoe. Waarom?

„Steven en ik zijn getrouwd in juni – in Las Vegas, dat was altijd al onze droom. Vier maanden later was ik zwanger. Dat kwam over als: zo, dat ging lekker snel. En dan hadden we ook nog net een golden retriever in huis genomen: het perfecte plaatje, hoorde ik soms. Nou, niet dus. Die hond kwam er juist omdat er na al die jaren nog steeds geen baby was. En we besloten te trouwen omdat we door al dat gedoe zeker waren dat we voor altijd bij elkaar wilden blijven, en omdat we na de zoveelste teleurstelling even iets leuks nodig hadden. En toen was de laatste IVF-poging, magic number 13, opeens raak! Het heeft lang geduurd voordat ik van mijn zwangerschap kon genieten, maar toen ik er rond de 27e week eindelijk op durfde te vertrouwen dat het goed zat, besloot ik een bericht op Instagram te zetten. Vooral omdat ik me eraan stoor dat mensen vaak hun zwangerschap zo makkelijk aankondigen. Voetballers van 21 die de bal onder hun shirt stopten, dat vond ik verschrikkelijk. Ik wilde laten zien dat het niet bij iedereen zo makkelijk gaat. En dat werd blijkbaar gewaardeerd, want ik kreeg veel reacties van mensen die in een vergelijkbare situatie zaten. Die berichten beantwoord ik allemaal. Door er open over te zijn, kunnen we elkaar helpen.”

Bekijk ook: Dit moet je weten over zwangerschapsvergiftiging

Je moeder overleed in 2011, mis je haar extra nu je zelf een kind hebt?

„Ja, ik had het fijn gevonden als ik dit hele proces met haar had kunnen delen. Maar ik bekijk het liever positief: ik hou de leuke herinneringen in mijn hoofd en hoop dat Nina het thuis met ons net zo leuk heeft als ik vroeger met mijn ouders. Mijn moeder en ik waren echt dikke maten. Ze kreeg helaas MS in een agressieve vorm. De laatste jaren kon ze niets meer en werd ze door mijn vader verzorgd in een bed in de woonkamer. Een heftige tijd, het grijpt me nog weleens naar de keel. Aan de andere kant kan ik hierdoor makkelijker dingen relativeren. Steven en ik hebben allebei veel meegemaakt. Op zijn 17e is er een vrachtwagen over zijn buik gereden, zelf heb ik maandenlang in het ziekenhuis gelegen met een bacteriële infectie. Ik heb in een revalidatiecentrum weer moeten leren lopen. Mijn moeder is overleden en Stevens vader stierf vlak voordat we elkaar leerden kennen. Dus als er iets tegenzit, denk ik: we hebben wel voor hetere vuren gestaan.”

Wat voor moeder ben je voor Nina?

„Eentje die het liefst altijd met haar op pad is. Lekker op avontuur: hond en kind in de bakfiets en het bos in. We hebben er bewust voor gekozen dat Steven maar drie dagen werkt, zodat een van ons altijd bij haar kan zijn. Ook mijn schoonmoeder helpt veel. Soms ben ik bang dat mensen denken: daar heb je weer zo’n moeder die altijd aan het werk is. Maar ik begin vaak pas rond vier uur ’s middags en kan dus juist veel tijd met haar doorbrengen. Dat ik dan al kapot ben voordat ik naar mijn werk ga, maakt niet uit. Ook als ik om 1 uur ’s nachts pas thuis ben, sta ik ’s ochtends als eerste weer naast haar bed. Ik wil niets missen, ik word zo gelukkig van Nina!”

En wat als ze later op ballet wil, in plaats van op voetbal?

„Oh, dat is ook prima. Maar ze neemt nu al haar voetbal mee naar het bos. En mijn man heeft haar ingeschreven bij de kids club van FC Utrecht. Ze mag uiteraard zelf kiezen op welke sport ze wil, maar ik vind het fijn dat ze het normaal vindt dat meisjes ook van voetbal houden. Als ik haar voor het eerst meeneem naar het stadion, wordt het denk ik een wedstrijd van de vrouwen. Zelf kijk ik liever naar de heren, maar de vrouwen zijn megarolmodellen en tijdens die wedstrijden is er nooit gedoe met rellen. Echt een feestje.”

En de mannen, gaan die dit WK ook voor een feestje zorgen?

„De kwartfinale moeten we sowieso wel halen, daarna wordt het spannender. Maar hoe dan ook, zo’n groot toernooi is altijd een feestje. Er is momenteel zoveel ellende en verdeeldheid in de wereld. Dan ben ik blij dat we gewoon even lekker met z’n allen een voetbalwedstrijd kunnen kijken. Voetbal verbindt. Dan zijn we tenminste met z’n allen boos op de scheidsrechter als we verliezen, of staan we samen te juichen.”

Meer Aletha

Naam: Aletha Leidelmeijer

Geboren: 4 augustus 1984

Relatie: Ja, getrouwd met Steven Victoor (38). Samen hebben ze dochter Nina (2).

Bekend van: haar werk als sportverslaggever. Eerst bij RTV Noord-Holland en RTV Utrecht en sinds 2016 bij ESPN, dat toen nog FOX Sports heette. Daar presenteert ze onder meer het zaterdagavondpraatprogramma De Eretribune, samen met Jan Joost van Gangelen.

Houdt van: „Stadionverwarming.”

Hekel aan: „Negativiteit en pessimisme.”

Ontspant door: „Een strandwandeling met glühwein na afloop en even geen telefoon.”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.