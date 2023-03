Premium Het beste van De Telegraaf

Mirjam had onverklaarbare klachten: 'Tien jaar lang gezocht naar oorzaak'

Door Daisy Heyer

’Klachten bij vrouwen worden vaak niet herkend.’ Ⓒ Sasha Lambert

Het thema van Internationale Vrouwendag (8 maart) is dit jaar ‘onbeperkt leefbaar’. Mirjam Kaijer (56) zet zich in voor betere gezondheidszorg voor vrouwen en schreef daar een boek over: Ik ben geen man! Ze is getrouwd, heeft twee dochters (24 en 22) en is journalist, columnist en oud-verpleegkundige. Wat drijft haar?