Daghoroscoop 16 oktober - Wees in de liefde voorzichtig, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Huis en gezin spelen al zo’n twintig jaar de belangrijkste rol in jouw leven en dat blijft komend jaar zo. Wel ben je een type dat steeds wil vernieuwen, verbeteren. Je hebt het vermogen te beoordelen wat een goede investering is op de lange termijn, waardoor het je steeds beter zal gaan.

ZONDAG JARIG

In het financiële segment van jouw horoscoop blijft het rustig. De rampen van 2020 zullen je niet echt hebben geraakt en kunnen zelfs tot meer inkomen hebben geleid. De planeet die jouw horoscoop in dat opzicht beïnvloedt zorgt voor een gezond oordeel; blijf vooruit denken en geloof niet in “snel geld”.

RAM

Je zult het goed kunnen vinden met iemand die creatief en veelbelovend is. Komt diegene uit het buitenland dan is de kans groot dat je verliefd wordt. Omstandigheden veranderen in jouw voordeel; uitstel is absoluut geen afstel.

STIER

Stel je niet te sceptisch op als een naaste geïnteresseerd is geraakt in buitenaardse verschijnselen. Neem een relatie die zich anders ontwikkelt dan gehoopt niet te serieus. Laat geen eigendommen slingeren in andermans huis.

TWEELINGEN

Onttrek je aan een onhoudbare situatie. Je kunt dit weekend zeer uiteenlopende ervaringen opdoen waarvan de draagwijdte pas later tot je zal doordringen. Een tamelijk onbekend iemand kan je plotseling doen blozen.

KREEFT

Luister naar de vreemde tips of informatie die je krijgt want er kan een deur opengaan die tot dusver voor jou gesloten was. Houd rekening met onverwacht bezoek of nodig zelf mensen uit voor een etentje; meng vrienden en buren.

LEEUW

Je kunt sarcastisch commentaar krijgen op je plannen of op de mensen met wie je graag omgaat. Laat het je niet van de wijs brengen of intimideren. Doe je voordeel met een voortreffelijk advies door het op te volgen.

MAAGD

Een ingrijpende gebeurtenis brengt je dichter bij een doel. De omstandigheden zijn met je. Noem je prijs en wacht af. Houd een waas van glamour en geheimzinnigheid in stand. Kijk in financieel opzicht vooruit en plan zorgvuldig.

WEEGSCHAAL

Geef niet toe aan lusteloosheid. Richt je blik op de toekomst. Kies een eigen stijl en imiteer geen voorbeeld. Religie, publicaties en reizen zijn aan de orde. Wees in de liefde voorzichtig en niet al te overtuigd van jouw gelijk.

SCHORPIOEN

Wat er geweldig uitziet hoeft dat niet te zijn. Geloof niet blindelings wat men je vertelt. Er lijkt loonsverhoging op komst en dat geeft je de kans nieuwe plannen te maken. Luister naar hetgeen je hart je ingeeft.

BOOGSCHUTTER

Voor een liefdesrelatie zul je je behoorlijk moeten inspannen; de ander stelt hoge eisen. Je zult er echter geen spijt van krijgen als je daaraan tracht te voldoen. Probeer een gat in jouw begroting zo snel mogelijk te dichten.

STEENBOK

Er kan op verrassende wijze iets aan het licht komen. Je kunt nieuwe vriendschappen sluiten en anderen kunnen beïnvloeden. Span je in verantwoordelijkheden goed af te handelen. Ook als je elders verblijft.

WATERMAN

Met charme krijg je veel voor elkaar. Ook al heeft iemand je pijn gedaan of beledigt, mag dat geen reden zijn diegene overal zwart te maken. Houd er rekening mee dat jouw woorden verdraaid kunnen worden.

VISSEN

Door allerlei geschilpunten kan het een vermoeiend weekend worden. Laat je niet afschepen als mensen je geld schuldig zijn; velen zien er geen been in hun schulden te vergeten. Doe geen uitspraken waarvan je spijt kunt krijgen.

