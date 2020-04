Daghoroscoop 16 april

VANDAAG JARIG:

Vanaf 16 mei regeert Venus uw financiële en liefdeleven – dat gebeurt eens in de twee jaar, dus doe liefst vóór die datum grote aankopen of investeringen. Daarna is een financieel pas-op-de-plaats geboden en dat geldt tevens voor uw escapades. U zult zeker geld verdienen, maar vrij langzaam.

RAM

Een spontaan telefoontje is een goed idee om de dagelijkse routine te doorbreken. Denk er eens over na of u kunt investeren in een huis of ander vastgoed voor toekomstige zekerheid. Ook beleggen kan nu bijdragen aan uw vermogen.

STIER

Voor degenen die zich niets blijven aantrekken van een verminderd banksaldo wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Kunt u de webwinkels niet weerstaan , koop dan sowieso geen dingen die u niet nodig hebt.

TWEELINGEN

Let goed op en ga voorzichtig te werk zodat u een paar obstakels kunt vermijden. Offer wat van uw vrije tijd en energie op voor iemand die u liefhebt en hulp nodig heeft. Een betrouwbare collega kan u een gunst verlenen.

KREEFT

Als u rustig blijft en geen opzien baart komt een zakelijke deal sneller tot stand, dan u voor mogelijk houdt. Verwijder spullen die niet langer van nut zijn of niet in goede staat verkeren. Stel niet te veel vragen aan iemand met problemen.

LEEUW

Er kunnen extra taken worden toegevoegd aan uw toch al lange lijst van dingen die gedaan moeten worden. Een gezamenlijk project kan voor frustratie zorgen. Uitbreiding vereist financiering, gedegen teamwerk en nieuwe contacten.

MAAGD

Het geluk is met u, zeker op liefdesgebied en u kunt zich in de zevende hemel wanen. Blijf uit de buurt van collega’s die alles beter weten. Een invitatie voor een bijzondere gebeurtenis later dit jaar zal voor opwinding zorgen.

WEEGSCHAAL

Het kan u vandaag om welke reden dan ook ontbreken aan passie en drive. Toch roept de kosmos u op om optimaal te presteren, maar misschien voor een ander dan uzelf. Sta klaar om bij te springen waar dat nodig is.

SCHORPIOEN

Stel een onderzoek naar iets wat voor u van belang is niet uit en registreer wat zich heimelijk afspeelt. Uit geen kritiek op het handelen van anderen en tolereer geen kritiek op uw daden. Vergeet en vergeef en blijf in balans.

BOOGSCHUTTER

Vrienden van vrienden kunnen beloften doen die een andere blik op de toekomst bieden en uw verwachtingen kunnen doen toenemen. Neem het echter met een flinke korrel zout. En voorstel zal inspirerend zijn, maar onpraktisch.

STEENBOK

Plichtsbetrachting zal u helpen een doel te bereiken. Maken verveling en disinteresse zich van u meester dan wordt dat doel onbereikbaar. Moderne technologie kan processen versnellen en de verwachte winst vergroten.

WATERMAN

Geef de hoop niet op als obstakels worden opgeworpen om u te beletten in de goede richting te gaan. Het betreft slechts oneffenheden op de weg naar boven, maar is ook een test van uw vastberadenheid. Schud stress van u af.

VISSEN

Oefen geduld als u besluit om reparaties in huis zelf uit te voeren en houd er rekening mee dat u uiteindelijk toch hulp nodig zult helpen van een vakman. Zet niet meteen domper op de ideeën van een geliefde; laat deze zelf conclusies trekken.