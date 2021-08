Verpleegkundige Jessica over agressie in de zorg: ’We knielen of buigen niet, nooit’

„De manier waarop je op me afliep en je mondkapje (dat net nog onderaan je kin hing) op de grond smeet.

De frustratie in je gelaat in combinatie met jouw opgeheven hand.

De manier waarop je net voordat je bij me was, je omdraaide en je bedacht, je hand liet zakken.

Agressie tegen hulpverleners.

Ik vroeg je om het mondkapje over je neus te dragen in plaats van onder je kin voordat je bij je vader naar binnen zou gaan. Aangezien je me negeerde, liep ik je achterna. Dit keer vroeg ik het niet, maar vertelde ik hoe wij willen dat de mondkapjes gedragen worden. En daarom wilde je slaan.

Jouw reactie op mijn vraag kwam voort uit emotie, onmacht en vermoeidheid. Dat weet ik, heus.

Ik stapte achteruit van schrik waardoor de schuifdeur zich automatisch voor mijn neus sloot. Veilig tussen jou en mij in. Hoewel jij al was omgedraaid, maakte je reactie indruk.

Maar toch opende ik weer de deur en wees je waar de schone mondkapjes lagen. Ik vroeg je opnieuw deze te dragen. Je kwam boos op me af maar liep me voorbij. De deur uit.

Jij. Het enige gezinslid dat niet in quarantaine zit. De enige die bij je vader op visite kan komen.

Jij. Die ik wilde vragen om zichzelf te beschermen. Voor je eigen gezondheid nota bene. Zodat jij, ondanks je vermoeidheid en frustraties kan blijven komen. Voor je vader. En voor de rest van het gezin dat hier ook graag had willen zijn.

De onmacht begrijp ik zo goed. Die zie ik bij alle familieleden gedurende een ic-opname. Maar de afgelopen 1,5 jaar werden we uitgescholden, bij de kraag gegrepen, achterna gezeten, gefilmd en moesten we zelfs een keer via de achterdeur onze ic verlaten aan het einde van de dienst.

De onmacht neemt niet toe, die was er altijd al. Maar het aantal soortgelijke situaties als hierboven neemt wel toe.

Wij zullen schrikken wanneer jij jezelf niet in de hand kunt houden, en we zullen blijven proberen de-escalerend te handelen. Maar we knielen of buigen niet. Nooit.