Recept: Picknick-crudité met daslookmayo

Al heel wat jaren woon ik in het mooie dorp Bergen, maar ik herinner me de eerste keer dat ik in mei naar het strand fietste nog goed. Het rook namelijk op het fietspad door de bossen naar ui. Ik had toentertijd geen idee dat het de geur van daslook was. Daslook wordt ook wel wilde knoflook genoemd omdat de bladeren naar knoflook smaken. Maar het geheel ruikt dus naar uien.

Verboden

Daslook is goed te gebruiken in de keuken maar in Nederland is het verboden om wild te plukken uit de gemeentebossen. Uit je eigen tuin, die van vrienden of een volkstuin is natuurlijk geen probleem. De boswachter knijpt waarschijnlijk wel een oogje dicht als je een bosje plukt voor de mayonaise uit dit recept of omdat je er een pesto van wil maken, maar houd er dus wél rekening mee dat het eigenlijk niet mag.

Daarnaast moet je ook echt uitkijken dat je het juiste plantje te pakken hebt. Want het lelietje-van-dalen lijkt, zeker als de bloemen nog niet uitgekomen zijn, verdacht veel op daslook. Maar de geur verraadt het. Daslook heeft dus een onmiskenbare uien/knoflooklucht.

Daslook (links) & lelietje-van-dalen (rechts) Ⓒ Getty Images/Westend61

Mayonaise maken vinden veel mensen ingewikkeld. Het is ook best een gedoe, dat kloppen de hele tijd en je moet vooral heel veel geduld hebben. Voor de ongeduldige mensen bestaat gelukkig een hack: de staafmixer. Hiermee heb je binnen 2 minuten een heerlijke mayonaise gemaakt.

Ingrediënten voor de daslookmayonaise

2 eidooiers op kamertemperatuur

1 el vers citroensap

150 ml zonnebloemolie

1 flinke bos daslook (of basilicum, peterselie, bieslook, dille)

Ingrediënten voor de crudité:

10 snackkomkommers, in de lengte gehalveerd

bos radijsjes

300 g groene asperges, geblancheerd

300 g doperwten, geblancheerd

300 g (gekleurde) wortels, in de lengte gehalveerd

4 stronkjes roodlof

Bereidingswijze daslookmayonaise

Stap 1: meng ei en citroensap

Giet de eidooiers met het citroensap in een hoge mengbeker. Plaats de staafmixer op de beker en zet aan, maar houd hem stil.

Stap 2: voeg olie toe

Schenk vervolgens heel voorzichtig de olie erbij terwijl je blijft mixen en beweeg de staafmixer nu omhoog en omlaag. Langzaamaan zul je zien dat het steeds meer verandert in dikke mayonaise.

Stap 3: voeg daslook toe

Voeg zodra je dit ziet gebeuren de daslook toe en mix nog eens. Doe er een klein scheutje water bij als de mayonaise te dik wordt en breng op smaak met peper en zout.

Het recept komt uit het kookboek Zin in Salade van auteur Bibi Lomans, Fontaine Uitgevers.

