Weekmenu #1 van de VROUW Lekker in je vel-challenge 2021

Vrouw

Pijnlijk: jong gezin vlucht uit huis na ruzie

In het nieuwe seizoen van de serie Tienermoeder wéér zwanger volgen we de 18-jarige Romy uit Zwijndrecht. Romy is te vroeg bevallen van haar tweede kindje Jaxx en woont samen met haar vriend Emre en zoontje Mason op een krappe zolder bij haar ouders. Dit zorgt voor veel strubbelingen in huis.