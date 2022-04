Christel (57): ’Ik voel me fitter dan toen ik 40 was!’

Wat is jouw levenswijze?

„Al jaren was ik af en aan bezig met gezondheid en vitaliteit. Gezond eten ging dan een tijdje goed, maar ik verviel altijd in slechte patronen. Negen jaar geleden kwam ik in aanraking met een boek, Oersterk, over de balans tussen beweging, eten en ontspanning. Ik leerde dat ik altijd veel te veel tegelijk wilde. Ik wilde in één keer übergezond gaan leven en als ik een tegenvaller kreeg, gooide ik de handdoek in de ring. Ik moest kleine stapjes gaan zetten om zo mijn eet-, beweeg- en ontspanningspatroon aan te passen voor de lange termijn.

De eerste stap was tussendoortjes weglaten. Ik snackte dus niet meer tussendoor, zoals ik dat eerst wel deed. De tweede stap was ontspanning, ik moest elke dag 5 minuutjes op mijn ademhaling gaan letten. Na die twee kleine veranderingen ging het balletje rollen. Door tijd te nemen voor ontspanning kreeg ik meer energie. Dankzij die extra energie kon ik de derde stap zetten; meer bewegen. Van het vele bewegen voel ik me dan weer voldaan en moe aan het einde van de dag en slaap ik beter. Het is een hele mooie vicieuze cirkel waardoor ik me super voel.

Ik voel me fitter dan toen ik 40 was. Toen ontbeet ik elke dag, pakte ik vaker de auto dan de fiets, at ik te veel suiker en tussendoortjes en nam ik altijd een extra wijntje. Nu eet ik nog maar twee grote maaltijden per dag, omdat het fijn voelt om mijn lijf tussen eetmomenten te laten rusten. ’s Middags eet ik een salade, rijstwafels met vis of kokosyoghurt met noten en fruit. In de avond eet ik een stamppot, salade of soep met minimaal 2 eieren. Soms neem ik bij mijn avondtheetje een stukje pure chocolade.”

Sport je daarnaast ook?

„Ik begin de dag om half 6 met ademhalings- en buikspieroefeningen en zwem elke ochtend tien minuutjes in ons onverwarmde zwembad. Na het douchen poets ik mijn tanden terwijl ik op m’n linkerbeen sta, ’s avonds sta ik op rechts. Zo doe ik mijn balansoefeningen ook gelijk. Daarna fiets ik 10 kilometer heen en 10 kilometer terug om mijn jongste pleegdochter naar school te brengen.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn man, Ton (58), en ik hebben vier volwassen kinderen van 32, 29, 22 en 19, maar ook 2 pleegdochters van 15 en 6. Onze twee oudste kinderen wonen niet meer thuis en we hopen binnenkort nóg een pleegkindje in huis te nemen. Mijn man en kinderen eten wat de pot schaft en dat is nou eenmaal gezond. Maar ze eten wel vaker dan twee keer per dag. De fruitschaal is altijd vol en ze mogen komkommers en wortels pakken. Ze eten ook echt wel taart en snoep hoor, maar dan het liefst buitenshuis. Soms koop ik iets ongezonds voor ze, mijn zoon is bijvoorbeeld dol op cola. Maar veel meer dan dat haal ik niet.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Jazeker, ik sta niet vaak op de weegschaal, maar weeg hetzelfde als toen ik 38 jaar geleden het ja-woord aan mijn man gaf. Toen ik 40 was schommelde ik wel met mijn gewicht maar ik ben nooit dik geweest. Ik heb altijd rond de 57 kilo gewogen. Met mijn leefwijze, zo actief en gezond, vind ik het onnodig om bezig te zijn met mijn gewicht.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Rood vlees eet ik liever niet, alleen gevogelte en vis. En als ik het eet, is het biologisch. Het voelt anders gewoon niet lekker voor mijn darmen. Als mijn lijf ergens niet lekker op reageert, vind ik het spontaan niet meer lekker. De enige uitzondering op die regel is witte chocolade. Als ik dat eet is mijn lichaam echt niet blij, maar ik vind het onweerstaanbaar.”

Wat is je grootste zonde?

„Elke avond drink ik een of twee glazen rode wijn bij het eten. Maar soms heb ik er moeite mee om het bij twee glaasjes te houden. Alcohol biedt me ontspanning. Dus op dagen dat ik stress ervaar, krijg ik behoefte aan een extra glaasje. Toch weet ik dat ik daar de volgende dag spijt van zou krijgen, dus ik probeer er niet aan toe te geven.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Iedereen heeft verbeterpunten, denk ik. Ik ben zo enthousiast over dit gezonde leven dat ik het aan anderen wil meegeven. Ik moet ervoor waken dat ik er niet in doorsla. Sommige mensen zitten helemaal niet op te wachten op mijn goedbedoelde adviezen.”

Het Voedingscentrum over 2 maaltijden per dag

„Het kan ingewikkeld zijn om alle voedingsstoffen die je nodig hebt uit twee maaltijden op een dag te halen. Je hebt kans dat je op langere termijn tekorten oploopt”, vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. „Het is nog niet bewezen of er zoiets als een ideaal tijdstip of ideaal aantal eetmomenten bestaat. Maar als je weinig eetmomenten hebt is het belangrijk om gezonde producten met veel voedingstoffen te kiezen. Eigenlijk is voor snoepen en snacken geen plaats, want je vult je buik dan met voeding die niks oplevert. Raadpleeg altijd eerst een diëtist om op maat te bekijken of zo weinig eetmomenten hebben voor jou mogelijk is en hoe je dat dan het beste doet.”

