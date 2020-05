Hoe leuk is uit eten gaan straks nog?

Uit eten gaan is mijn favoriete hobby. Culinaire avonturen bij uitstek. Aan de ontbijttafel bij Joris Bijdendijk, eten bij Rome’s meest vooraanstaande vrouwelijke chef en avond aan avond proberen te reserveren bij het Italiaanse Osteria Francescana, dat meermaals verkozen is tot het beste restaurant ter wereld. Maar ook dolgraag bij mijn favoriete eetcafé in de straat als de stroom bij de super weer eens is uitgevallen, blijft een goed excuus.

Alles vieren wat er te vieren valt. Bij de plaatselijke cavabar met rosé bubbels á 1,95 euro per glas proosten op elke zucht die over m’n lippen waait. Drie keer per week was geen uitzondering. Liever de rest van de week ’dineren’ met chips dan op dat motto bezuinigen. Wat was het leven een feest en wat kon ik me kwispelend verheugen op die avonden. Elke keer weer.

En toen kwam corona. Dat we niet meer via het boevenpad de plaatselijke horeca kunnen bestormen is niet het ergst, maar wel potverdorie jammer. Krekelgeluiden lijken de soundtrack van mijn leven te vormen. „Zodra de horeca weer opengaat, gaan we all the way”, was mijn voornemen. Een lijst aan restaurants wacht braaf in mijn telefoon. Tot ik dat inmiddels beruchte filmpje op internet zag. Een video die inzicht geeft hoe razendsnel het virus zich in een restaurant kan verspreiden. Iewl! En vooral: brr! Heb ik dat risico ervoor over?

En... hoe gezellig wordt het als je kunt reserveren voor max vier personen en eerst een kruisverhoor moet ondergaan? De lol is er dan snel af lijkt me. Of zullen we daar net zo snel aan wennen als aan het feit dat we bewapend met winkelmand of -kar mensen in de supermarkt op 1,5 meter afstand moeten proberen te houden? En die arme horeca-ondernemers die eindelijk weer toekomstperspectief voor hun zaak zien... Die mij - meestal - met open armen en maximale gastvrijheid hebben ontvangen? Die kan ik toch niet in de steek laten?

