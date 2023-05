Blut, maar toch een leuk cadeau geven? Prima te doen met deze tips!

1. Groene en (bijna) gratis cadeau-ideeën

Bent je de eigenares van een begonia, pannenkoekenplant, monstera of ficus? Dan heb je geluk met dit cadeau-idee! Stekjes van deze planten groeien heel gemakkelijk uit tot volledig nieuwe planten. Het zijn perfecte cadeaus, en al helemaal in een uniek tweedehands plantenpotje, gescoord in de kringloopwinkel. Hetzelfde geldt voor bloemen uit de tuin in een mooie vintage vaas. Een lief kaartje erbij en klaar ben je!

2. Lekker creatief: originele cadeau-ideeën

Zin om een avondje ontspannen te DIY-en? Met dit cadeau-idee maak zelf een cadeau. Voor ongeveer een tientje maak je bijvoorbeeld meerdere potjes met heerlijke jam: doe één kilo (zelfgeplukt) fruit, 250 gram suiker, twee eetlepels citroensap en een zakje geleipoeder in een hoge pan en laat het lekker pruttelen. Maak een etiketje met een lieve tekst erop (‘Zo zoet als jij!’ of iets in die richting) en plak deze op een uitgekookt jampotje. Jam erin, mooi stofje over het dekseltje, strik of touwtje eromheen en klaar! Tip: als je verschillende feestjes kort achter elkaar in de agenda hebt staan, maak dan in één keer lekker veel. Zo heb je altijd een cadeautje in de koelkast staan. (Let wel op de houdbaarheidsdatum: zelfgemaakte jam blijft maximaal zes maanden goed.)

3. Doe een leuke, betaalbare date cadeau

Wist je dat tijd doorbrengen met vriendinnen goed is voor een lang en gezond leven? Verschillende onderzoeken tonen aan dat positieve vriendschappen zorgen voor minder stress en dat is goed voor het immuunsysteem. Dus ontvoer een jarige vriend(in) en ga samen iets doen! De mogelijkheden voor deze cadeau-ideeën zijn oneindig.

Neem de ander mee voor een picknick met zelfgemaakte salade en broodjes, of stippel een mooie wandelroute uit. Zeker in het voorjaar is er genoeg te doen buiten de deur, zoals een bezoekje aan een pluktuin, rommelmarkt, het strand of een gratis museum. Houd ook de evenementenkalender van jouw dorp of stad in de gaten. Denk daarnaast eens aan een thema-avondje, zoals een filmavond met wat zelfgepofte popcorn, of een beautyavond met zelfgemaakte maskers (bijvoorbeeld een halve geprakte avocado gemengd met een eetlepel honing). Nodig de jarige uit met een (zelfgemaakt) kaartje.

4. Feestelijke hulp

Een feestje geven kan veel stress opleveren. Er moet best veel gebeuren: eten regelen, drankjes in de koelkast zetten, slingers ophangen, gasten verwelkomen, koffie en thee zetten, rondgaan met de borrelplank, afruimen, weer met die hapjes langs, drankjes schenken… pffff. Vaak heb je zelf niet eens tijd om met je visite te praten! Hoe heerlijk zou het zijn om hulp te hebben van een goede vriendin die dat uit handen neemt. Dus bied met een tegoedbon jezelf als feesthulp aan!

5. Gratis klus

Laten we eerlijk zijn: veel mensen weten niet eens cadeau-ideeën te noemen als je ze vraagt wat ze voor hun verjaardag willen hebben en roepen maar wat (wijn, bloemetje, kaarsen). Vaak gaat het ongezien de kast in. Maar waar iedereen echt blij mee zou zijn, is een klus die uit handen wordt genomen. Ben je handig? Repareer die klemmende deur van de jarige buurvrouw. Kun je goed koken? Bak een taart of kook een avondmaaltijd voor tante Josien en eet gezellig mee. Pas een keer op de kinderen van die datende vriendin. Verwijder het onkruid in de tuin van die collega zonder groene vingers. Ook dit kun je met een leuk kaartje of tegoedbon aanbieden. Beste cadeau ever!

