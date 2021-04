Daghoroscoop 21 april - Gooi het bijltje er niet bij neer, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Problemen zijn er om opgelost te worden en de kosmos zal je daarbij helpen. Als je focust op meer plezier, komen de antwoorden vanzelf; het is vaak stress die dat blokkeert. Qua carrière mag je op succes rekenen, dat was in 2020 al zo en dat neemt dit jaar nog toe. Er zit promotie in de lucht.

RAM

Streef naar objectiviteit en laat je niet meeslepen door grillen of een hype. Besef dat onduidelijkheid tot misverstanden leidt. Pak de koe bij de horens als iets je ergernis wekt. Het lezen van romans draagt niet bij tot geestelijke rijkdom.

STIER

Leg het hoofd niet in de schoot als het even tegenzit. Geef een oudere steun bij het nemen van een moeilijke beslissing. Leef je in een situatie in voor je stelling kiest. Iemand van vroeger gaat een steeds groter rol in je leven spelen.

TWEELINGEN

Klaag niet over zaken die je toch niet kunt veranderen. Als je werkzaam bent op medisch of bouwkundig terrein kan het een gunstige dag worden; oefen geduld als je niet nu de vruchten kunt plukken. Liefde kan je verwarren.

KREEFT

Spanningen kunnen oplopen en je kunt een punt bereiken dat je het liefst het bijltje erbij neergooit. Doe het niet! Besef dat frustratie aangeeft dat je toe bent aan rust. Als je die rust nu niet neemt koers je aan op groter ongerief.

LEEUW

Iemand is bereid in te gaan op een redelijk verzoek. Investeer gemaakte winst maar vertrouw niet op de riskante ideeën van vrienden. Praat tijdens een sociaal samenzijn niet over je werk. Zoek iemand op die je hebt verwaarloost.

MAAGD

Als je praktisch en serieus bent, zul je de juiste beslissingen nemen. Anderen zullen niet verrast zijn als je een gefundeerde mening geeft over een ongewoon probleem. Zet een punt achter een relatie die je in wezen onverschillig laat.

WEEGSCHAAL

Aan strijdlust ontbreekt het je niet, maar geduld komt je wel eens tekort. Tel tot tien als iemand je tegen de haren instrijkt. Een romantische ervaring kan je in een totaal nieuwe wereld introduceren. Begroet goed nieuws enthousiast.

SCHORPIOEN

Na een gesprek met een naaste kun je de behoefte voelen aan zelfreflectie. Reageer je af met intensieve sportbeoefening als stress een onhoudbare vorm aanneemt. Probeer los te laten wat je dwars zit of ga in therapie.

BOOGSCHUTTER

Concentreer je en zit niet bij de pakken neer als het even tegenzit. Je zult, begrijpelijk, teleurgesteld zijn als iemand anders blijkt te zijn dan je dacht. Kleine geschenken onderhouden vriendschap; grote kunnen deze in gevaar brengen.

STEENBOK

Kijk met vertrouwen naar de toekomst en besef dat oprechte hartelijkheid door niemand verkeerd begrepen kan worden. Vergeet recente problemen en begin opnieuw. Bereid je goed voor op een gesprek of debat.

WATERMAN

Ga een heikel onderwerp niet uit de weg. Baseer je mening op feiten en cijfers en niet op emoties. Een terloopse opmerking kan je aan het denken zetten; was je kortstondig doof toen iemand een dringend beroep op je deed?

VISSEN

Verre oorden lokken; kijk op het internet en vergelijk prijzen. Stel dwingende vragen als je denkt dat iemand niet te vertrouwen is. Houd ruggespraak met je partner als een zaak zich anders ontwikkelt dan je dacht.

