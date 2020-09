Zou jij feestende buren aangeven?

In zowel Engeland als in Nederland is het niet toegestaan om thuis meer dan 6 gasten te ontvangen. Voor het uitnodigen van meer dan 6 mensen hangt er in Engeland een boete aan vast die kan oplopen tot 3500 euro, terwijl je in Nederland er ongezien mee kunt weg komen. Wel kun je een waarschuwing krijgen en mocht het feest écht uit de hand lopen, kun je ook een boete verwachten.

Klikken

Sommigen vinden het aangeven van buren ’klikken’, anderen willen juist laten weten aan die feestende buren dat ze onverstandig bezig zijn, zonder ze er zelf op te moeten aanspreken.

Deze vrouw vindt het aangeven van feestende buren bijvoorbeeld terecht:

Praat mee

