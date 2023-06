’We logen jaren over onze strandvakantie’

„Toen ik las dat veel mensen geen geld hebben om op vakantie te gaan, voelde ik opluchting. Want ook mijn gezin heeft al jaren geen geld om op vakantie te gaan, al laten we onze omgeving geloven dat we ieder jaar een week naar zee gaan…

Jaloersmakend

Mijn man en ik werden door onze omgeving altijd gekscherend ’zondagskinderen’ genoemd. Wij waren zo’n koppel waar mensen jaloers naar keken: een mooi huis, twee auto’s voor de deur, allebei een goede baan, leuke vrienden en als kers op de taart trotse ouders van twee superleuke kids.

Het gezegde ’het geluk kan niet op’ leek op ons van toepassing, tot de dag waarop ik halsoverkop mijn baan kwijtraakte. Het was najaar 2008 en de kredietcrisis was op haar hoogtepunt.

Makelaar

Ik was makelaar en ik hoef denk ik niet uit te leggen dat dit niet echt gouden tijden waren voor onze branche. Dit was financieel nog te overbruggen: mijn man had immers een eigen bedrijf en er kwam nog steeds elke maand genoeg geld binnen.

Die middag in 2011 waarop mijn man verslagen onze majestueuze hal binnenstapte, zal ik niet snel vergeten. Hij stamelde dat hij het zo lang mogelijk had geprobeerd vol te houden, alle reserves had gebruikt, maar dat hij de deuren van zijn zaak nu echt had moeten sluiten.

Failliet

Ik wist wel dat het niet heel lekker ging allemaal, maar dit had ik niet verwacht. We waren gewoon letterlijk failliet. Bankroet. Blut. Het werd al snel duidelijk dat de zaken er nog slechter voor stonden dan ik dacht.

Mijn man had langere tijd verzuimd om leveranciers te betalen waardoor de schulden zich hadden opgestapeld. Omdat we in totaal voor 3 ton aan openstaande schulden hadden en dit never nooit terug konden betalen, belandden we in de schuldsanering.

Criminelen

En dat is echt een mensonterend proces: we kregen een curator aangesteld, die ook nog eens een enorme eikel bleek te zijn. Hij had no mercy en behandelde ons als twee criminelen. Echt heel erg naar.

En toen begon het hele circus te lopen: het huis werd gedwongen verkocht, evenals alle andere dingen waar nog geld uit te halen viel. Wij moesten het elke maand doen met een klein beetje ’zakgeld’. Leg dat maar eens uit aan je kinderen…

Schoonouders

We voelden ons zó vernederd. Om enige waardigheid te behouden, verzonnen we iedere zomervakantie dat we een weekje op vakantie gingen naar de Nederlandse kust. Terwijl we eigenlijk bij mijn schoonouders zaten, die veilig ver weg wonen.

Mensen denken misschien: ’Waarom daarover liegen?’ Maar we waren zo neergesabeld en we moesten al zó met de billen bloot, dat we het niet aankonden om ook nog eens daarover open kaart te spelen. Ik was gewoon heel bang dat mijn omgeving mij de slechtste moeder op aarde zou vinden.

Leugen

En dus instrueerden we onze kinderen te zeggen dat ze het ’erg fijn hadden gehad aan zee’ en ’dat de vakantie zo heerlijk was geweest in dat mooie huisje’. Alles om de leugen in de stand te houden. Gek genoeg schaamden mijn kinderen zich óók tegenover hun vriendjes en vriendinnetjes. En dus hielden we dit gezinsgeheim vijf jaar vol.”

Achteraf gezien schaam ik me kapot: niet alleen over het liegen over een strandvakantie die nooit plaatsvond maar ook over het feit dat ik de kinderen in deze positie heb geduwd.

Gelukkig zijn er nu betere tijden aangebroken: want na vijf jaar vol ellende, werden we vorig jaar schuldenvrij verklaard. Ons leven kan eindelijk weer beginnen. En deze zomer? Deze zomer gaan we een weekje naar de kust. En nu écht!”

