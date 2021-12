Daghoroscoop 22 december - Geef niet te veel geld uit, Stier

VANDAAG JARIG

Hoewel je komend jaar minder ambitieus bent dan voorheen, wil dat niet zeggen dat je elke ambitie neerlegt. Nee, je gaat je juist voorbereiden op een toekomstige carrière-zet. Besef dat, naarmate je hoger inzet, de fundering stabieler moet zijn. 2022 wordt voor vrouwen een vruchtbaar jaar.

RAM

Je kunt de komende weken een extra beloning tegemoet zien voor je inspanningen. Ontmoetingen met vrienden of betrokkenheid bij een team belooft plezier. Een waarschuwing: vertrouw niet te veel op anderen en let op details.

STIER

Pas op voor extravagant gedrag. Je kunt je schuldig maken aan te veel geld uitgeven, al zul je er ook veel plezier aan beleven. Mocht je op zoek zijn naar een ander huis, dan kun je er nu een vinden dat al je wensen vervult.

TWEELINGEN

Houd rekening met plezierige of interessante verrassingen. Er kan een nieuwe liefde ten tonele verschijnen of je partner verkeert in een amoureuze bui en demonstreert dat duidelijk. Een juridische kwestie lijkt goed te verlopen.

KREEFT

Je kunt te maken krijgen met een erfenis of je komt in aanmerking voor een gift ter wille van een onderzoek. Verstuur voor het eind van de maand je acceptatie. Relaties lijken een mijnenveld en je kunt makkelijk een verkeerde zet doen.

LEEUW

Als je met jongeren werkt of zelf kinderen hebt, kun je een bijzondere dag beleven. Heb je een bedrijf dat op jongeren is gericht, dan wijst alles op extra verkoop en kasstroom. Laat de geest van de komende dagen goed op je inwerken.

MAAGD

Je kunt in een kwade stemming raken of je zult boos reageren als er te veel tegelijk op je bordje terechtkomt. Reageer frustraties niet af op klanten of collega’s en drijf geen wig tussen jou en de mensen die je liefhebt.

WEEGSCHAAL

Besteed je tijd liever aan je geliefde of een paar vrienden, dan je onder het grote publiek te begeven. Je krijgt de komende dagen al met genoeg mensen te maken. Wees zuinig op spontane hartelijkheid en op echte affectie.

SCHORPIOEN

Jouw gereserveerde en verantwoordelijke kant krijgt de overhand. Onder vrienden en collega’s ben je populair en je werkgever kan jou kiezen om een bepaalde situatie te regelen. Je competentie zal veel indruk maken.

BOOGSCHUTTER

Het wordt een aangename dag zodra frustraties achter de rug zijn. Geniet van goede vrienden en van al hetgeen gaande is. Als de last der verwachtingen van jou is afgenomen, wordt het leven weer plezierig en gezelliger.

STEENBOK

Je zult een flinke dosis bescheidenheid en tact nodig hebben om deze lastige dag ongeschonden door te komen. Let op prijs en kwaliteit van goederen en laat je niet verleiden tot buitenissige beslissingen of aankopen.

WATERMAN

Besteed aandacht aan teamwerk en relaties. Nu de kerstdagen naderen, is het zaak onderscheid te maken tussen werk en huiselijk leven, zeker als je moet overwerken. Opgekropte emoties kunnen plotseling naar buiten komen.

VISSEN

Werk, plichten en dagelijkse verantwoordelijkheden zijn aan de orde. Dit is niet het moment om je gezondheid te verwaarlozen. Zie er op toe dat rekeningen op tijd worden betaald, de hond of poes gezond is en je planten floreren.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!