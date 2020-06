Daghoroscoop 18 juni

VANDAAG JARIG

Vanaf april bevindt Venus zich in uw teken en dat heeft een gunstig effect op uw uiterlijk en uw relaties met kinderen. Vanaf 7 aug. zal tevens haar positieve financiële invloed een rol gaan spelen. Via ingevingen en dromen krijgt u voorgevoelens en dat betekent: dat u geld kunt laten rollen.

RAM

Waarschijnlijk begint u de dag met een duidelijk doel voor ogen, maar ook het beste plan kan mislukken. Het zal verspilling van tijd en energie blijken om achter mensen aan de top aan te jagen. Concentreer u liever op de dagelijkse routine.

STIER

Lang verwacht nieuws, misschien de bevestiging van een sollicitatie of acceptatie van een manuscript kan voor opwinding zorgen. Moedig jongeren aan hun horizon te verbreden. Voorkom dat u iemand kwetst als u romantische plannen hebt.

TWEELINGEN

Gevoel voor humor is essentieel als u de interactie met anderen plezierig wilt houden. Denk er nog eens goed over na als u op het punt staat een zware schuld op u te nemen of risicovolle deal te sluiten. U kunt iets vergeten zijn.

KREEFT

Zie geen details over het hoofd die in een later stadium van belang kunnen blijken. Lever degelijk werk af. Maak het andere mensen mogelijk u te helpen; het is gemakkelijker om problemen op te lossen als u met hen samenwerkt.

LEEUW

U zult zin hebben om aan de slag te gaan, of dat nu thuis is of gaat om het runnen van een multinational. U kunt een bonus te verdienen vanwege mooie winstcijfers, al zal het moeite kosten om alles te verwerken wat op uw weg komt.

MAAGD

Kom even op adem als u extra hard hebt gewerkt en geef niet toe aan een negatieve instelling. Probeer te glimlachen, ook al wordt u bestookt door heftige emoties of een kwaadaardige stemming. Spreek af met vrienden voor een drankje.

WEEGSCHAAL

U kunt het gevoel hebben helemaal alleen te zijn, in een soort vacuüm. Eigenlijk komt dat wel goed uit, als u het recent nogal druk hebt gehad. Doe eens even niets. Sluit uzelf op in een comfortabele ruimte met een goed boek.

SCHORPIOEN

Let op details in uw dagelijks werk en uw dienst aan anderen. Een aanpassing thuis of op het werk kan nodig zijn. Houd gevoelens voor uzelf en focus op het gelukkig maken van anderen. Communiceer met naasten en vrienden.

BOOGSCHUTTER

Probeer de wereld door een andere bril te zien als u zich ergert of boos bent. Als u afrekent met negatieve gedachten krijgt een beproefd perspectief weer een kans. Verzamel kennis en literatuur voor het geven van leiding.

STEENBOK

Als u optimistisch gestemd bent zult u zin hebben wat glamour aan uw leven toe te voegen. Houd het bij uw gebruikelijke stijl als u op zoek gaat naar een nieuw kledingstuk en de huidige modetrend u minder bevalt.

WATERMAN

Hopelijk wordt u met rust gelaten zodat u uw eigen ding kunt doen. U zult geen belangstelling kunnen opbrengen voor uw omgeving of voor het spelen van spelletjes. Probeer het grote geheel van uw eigen leven te overzien.

VISSEN

Nu het jaar bijna op de helft is lijkt het zinvol eens over uw doelen na te denken en besluiten bij te stellen. Klamp u niet vast aan onrealistische verwachtingen. Laat nieuwe invloeden in uw leven toe en test diverse benaderingen.