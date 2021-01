’Bizar wat stress met mijn lichaam heeft gedaan’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ja, ik voel me zo oud als ik ben.”

Heb jij een beautygeheim?

„Goed voor jezelf zorgen, in welke vorm dan ook. Om de zes weken laat ik daarom een peeling doen, daar gaat mijn huid weer mooi van stralen. Ik ben met de peelings begonnen nadat ik twee jaar geleden pigmentvlekken kreeg van de stress. Mijn man is in 2019 na een kort ziekbed overleden aan de gevolgen van kanker.

Ineens stond ik er alleen voor met onze zoon (nu 19 jaar) en de boekhandel die hij naliet. Heel veel tijd om stil te staan bij zijn dood had ik niet, want ik moest ondertussen de zaak draaiende houden. Voordat mijn man ziek werd, had ik nog nooit last gehad van pigmentvlekken. Bizar om te zien wat stress met een lichaam kan doen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word altijd jonger geschat. Waarschijnlijk door mijn jong uitziende huid; ik rook en drink niet. Daarbij ben ik licht getint, mijn moeder is Nederlandse met ergens nog wat Indonesisch bloed en mijn vader is Marokkaans.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn amandelvormige, bruine ogen. Ze komen nog mooier uit als ik mijn wenkbrauwen heb gedaan.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met de spataderen op mijn benen. Dat weerhoudt mij ervan om met kortere rokjes te lopen in de zomer. Ik draag dan liever een maxirok. In het ziekenhuis hebben ze meermaals mijn spataderen behandeld, maar nooit met langdurig succes. Ik draag soms wel steunkousen om de vermoeidheid van mijn benen tegen te gaan, al is het nog best lastig om ze zelf aan te doen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn directheid wordt gewaardeerd door mijn omgeving. Verder krijg ik complimenten over mijn goede huid en krullen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, nog niet, maar dat komt door de omstandigheden. Het liefste zou ik in loondienst willen, maar een eigen zaak zeg je niet zomaar op. Dat vergt veel uitzoekwerk en geduld. Ik droom er ook nog altijd van om op een dag voorgoed naar het buitenland te vertrekken, naar een zonnig oord.”

Wat houdt je jong?

„Dat ik goed voor mezelf zorg en door te genieten van de kleine dingen in het leven. Ik heb gemerkt dat wanneer ik positief ben, het leven een stuk leuker is. Ondanks de zware tijd die ik achter de rug heb, probeer ik niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik geloof er heilig in dat dingen met een reden gebeuren.”

Heb je een levensles?

„Je kunt nog zoveel mensen om je heen hebben, maar uiteindelijk moet je het vooral van jezelf hebben. Niemand voelt wat jij voelt en daarom is het belangrijk om altijd goed naar je eigen gevoel te luisteren. Wees lief voor jezelf en blijf goed voor jezelf zorgen, wat er ook gebeurt.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar [email protected]