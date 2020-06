Hoe (on)terecht is het dat Amsterdamse leraren meer betaald krijgen?

In Amsterdam heerst al jarenlang een nijpend lerarentekort, meer dan elders in het land. Op dit moment zijn er zo’n 400 leraren te weinig in Amsterdam, waardoor 10.000 kinderen gedupeerd worden. Zij krijgen minder vaak les, wisselen vaak van leraar en komen minder in aanmerking voor extra hulp of bijles.

Achterstand

Met name op basisscholen waar de meeste leerlingen een leerachterstand hebben, zijn de tekorten het grootst. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel: kinderen die al uit een moeilijk sociaal en/of financieel milieu komen, krijgen niet de onderwijs(ondersteuning) die ze nodig hebben, en dreigen verder af te glijden.

Omdat wonen in Amsterdam zo duur is, is een baan in de hoofdstad ook nog eens minder aanlokkelijk voor veel leraren. Daarom is, voortvloeiend uit het al eerder opgestelde Noodplan Lerarentekort Amsterdam, nu een toelage toegewezen aan basisschoolleraren in de hoofdstad.

De ’Amsterdambonus’ bedraagt 1.000 euro bruto bovenop het salaris. Leraren die werken op scholen met veel achterstandsleerlingen, krijgen 2.500 euro extra. Fikse bedragen dus, waarvan men hoopt dat het het lerarentekort enigszins de kop zal indrukken.

