Hoe voorkom je een overprikkeld brein? ’Mijn zoon is mijn grootste experiment’

Vrouw

Zó lang duurt de perfecte powernap

We putten ons brein de hele dag uit en laten ons hoofd pas echt rusten als we naar bed gaan. Een powernap kan ervoor zorgen dat je tussentijds even kort oplaadt, maar hoe lang mag zo’n powernap dan duren? En is het ook echt bevorderlijk voor de productiviteit? We bespreken het met neuroloog Rolf Fro...