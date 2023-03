Hoe draag ik sneakers onder een rok of jurk?

„Sneakers zijn inderdaad nauwelijks weg te denken uit het modebeeld. Vooral sinds corona heeft de gymp/sneaker aan terrein gewonnen, omdat comfortabel schoeisel extra in trek was. Zelf kon ik in het verleden niet zo goed lopen op sneakers (te plat/voelt alsof je omvalt) maar tijdens deze periode waarin er geen feesten, partijen en presentaties waren begon ik langzamerhand te wennen aan de sneakers en heb ik intussen ook een indrukwekkende collectie opgebouwd.

Het allerleukste van sneakers? Daar waar ze vroeger alleen in de vrije tijd of tijdens het sporten gedragen werden, kunnen ze nu feitelijk overal onder gedragen worden. En dat biedt perspectieven. Want een sneaker maakt een broekpak voor vrouwen gelijk een stuk minder formeel, datzelfde geldt ook voor een kokerrok of een lange rok en ook voor een jeans of een broek. Met de sneaker kun je dus letterlijk alle kanten op en gelukkig is er ook een enorm aanbod van allerlei soorten in diverse kleuren, modellen en looks!

Onder een rok

Sneakers onder een rok en/of op het werk dragen was vroeger echt uit den boze, maar is nu de gewoonste zaak van de wereld geworden. We hebben deze trend eigenlijk te danken aan de dames uit de Amerikaanse grote steden die tussen de middag even een broodje gingen halen en dan hun hoge hakken omwisselden voor een paar sneakers. Als ze dat niet zouden doen hadden ze geen minuut pauze meer over… Als je het geluk hebt dat je met sneakers naar kantoor mag gaan is het nog makkelijker want dan heb je tenminste de hele dag geen last van pijnlijke voeten.

Zwart

Kies om te beginnen de juiste maat voor sneakers en dat kan per model toch nog wel eens verschillen - soms wel een hele maat! Draag je vooral veel zwart? Dan is het wellicht verstandig om ook zwarte sneakers te kopen die je veel vaker zult dragen omdat je je daarin comfortabeler voelt dan in een paar spierwitte, maar weliswaar hippe witte sneakers. Doorleefde of al wat oudere sneakers draag je bij voorkeur niet onder een jurk/rok maar liever onder een ietwat versleten spijkerbroek of een exemplaar met gaten/leefsporen. Zorg ervoor dat je de sneakers altijd netjes oppoetst of schoonmaakt met een reinigingsgel als je ze draagt naar kantoor.

Statement sneakers

Draag je een opvallende jurk/rok in een bijzondere print of een flamboyante kleur? Ga dan voor een simpele sneaker in bijvoorbeeld spierwit of in een pasteltint want dit is sowieso altijd goed. Geldt het omgekeerde? Dan kan een outfit helemaal opgeleukt worden met een paar statement sneakers die een enorme blikvanger zijn en de juiste fun factor hebben. Dat kan dus een paar met plateauzolen zijn, in opvallende kleuren en met unieke veters bijvoorbeeld.

Het dragen van sokken in de sneakers is nu heel hip en dat was een paar jaar geleden not done. Hou daar dus ook rekening mee. De sok hoeft niet heel zichtbaar te zijn dus een sneakersok voldoet. Ga je voor een simpele, ietwat brave outfit? Dan kun je altijd nog overwegen om kousen als eyecatcher te dragen in combinatie met de sneakers.

Witte sneakers draag je onder vrijwel elke rok/jurk en als je voor wat meer opsmuk kiest ga je voor exemplaren met borduursels, stenen of strass als versiering. Ook leuk: trek daarbij een jeansjack aan waarbij ook weer dezelfde opsmuk/versiering terug te vinden is voor de eenheid in de outfit.

De hippe sneaker van een designermerk, retro modellen of gekleurde exemplaren zijn heuse eyecatchers. Draag ze met je favoriete joggingbroek en klaar! Met cashmere wol en een jeans samen geven ze een chique uitstraling.

Opvallende print

Draag je een simpele effen jurk/rok? Dan is het leuk om voor sneakers met een print te kiezen bijvoorbeeld van bloemen, strepen of andere dessins. Een felle kleur kan ook een heuse eyecatcher zijn en mag matchen met de kleding (ton sur ton) maar kan ook juist een contrast geven.

Sportieve sneaker

De sporty sneaker kun je uiteraard gebruiken tijdens het sporten, maar staat als running schoen ook prima bij een sportieve outfit. Zoals bijvoorbeeld een rechte jurk/rok van jogging materiaal, gecombineerd met een stoere, oversized hoody. Vintage en jeans items doen het hier ook goed bij!

Sneakerregels

Laat altijd een stukje huid zien tussen de schoen en het kledingstuk, of dit nu een jeans, rok of jurk is. Korte sokken die goed zichtbaar zijn liever niet, behalve lange sokken/kousen dan als het echt past bij de outfit.

Kies een sneaker op je gevoel en twijfel niet. Ga niet voor al te praktisch, maar kies ook voor dat wat je mooi vindt en wat ook nog eens lekker zit.

Houd de sneakers schoon en vooral de witte exemplaren. Spray ze in voordat je ze gaat dragen. Vooral als ze van suède zijn en dan een speciale nubuck spray gebruiken. Eigenlijk is het beter (maar veel mensen doen het toch) om leren gympen niet in de was te laten meedraaien. Je kunt beter langs een goede schoenmaker gaan die ze professioneel oplapt na bijvoorbeeld een half jaar.

Pijn in de voeten of last van hielspoor? Ga dan voor sportieve sneakers om ook echt in te sporten. Met handige gel-kussen technologie om schokken op te vangen en de hielspoor pijn iets te verlichten.

Klein van stuk? Draag platformsneakers onder een maxidress want dat geeft lengte en oogt ook heel vrouwelijk.

Draag halfhoge sneakers zoals bijvoorbeeld Allstars onder een mididress om de verhoudingen in balans te houden.

Dadsneakers zijn vrij fors en lomp en flink uit de kluiten gewassen. Draag daarbij een iets strakkere, vrouwelijke jurk/rok om het geheel te onderstrepen.

