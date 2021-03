Eefke (30): ’Daarom stem ik op... de SP’

„Ik stem op de SP, omdat ik vind dat de verdeling tussen rijk en arm oneerlijk is. Terwijl Nederland een belastingparadijs is voor multinationals, zijn er nog altijd veel Nederlanders die hulp nodig hebben van bijvoorbeeld de Voedselbank.

Toeslagenaffaire

Dankzij de toeslagenaffaire weten wij thuis als geen ander hoe het is om in armoede te leven. De ellende begon bij ons in 2011, toen ons eerste kind naar de opvang ging. Ik studeerde destijds HBO Pedagogiek en ontving studiefinanciering. Achter de schermen bij De Belastingdienst is er iets niet goed gegaan, waardoor wij enorme bedragen moesten gaan betalen voor de kinderopvang.

Ik moest stoppen met mijn opleiding, om financieel een steentje bij te dragen. En ondanks dat we destijds helemaal geen gek inkomen hadden, bleven de rekeningen zich opstapelen. Dat kwam in een stroomversnelling toen er nog twee kinderen volgden die ook naar de opvang gingen. De uiteindelijke dwangsom? Honderdduizend euro. Daar was niet tegenop te werken. Natuurlijk deden wij ons beklag, maar er was niemand die luisterde. Zelfs in de politiek niet. Totdat Renske Leijten van de SP opstond. Vandaar dat zij ook zeker mijn stem krijgt dit jaar.

Stem

Dit gaat de tweede keer in mijn leven worden dat ik mijn stem ga uitbrengen, want ik heb nooit vertrouwen gehad in de politiek. Sterker nog: ik vond het altijd maar een corrupte bende. Een moeder op het schoolplein wist mij in 2017 te overtuigen wel te gaan stemmen. Dat jaar stemde ik op GroenLinks, maar ik had me er toen niet zo in verdiept als dit jaar. Nu zie ik dat dit niet een partij is die aansluit bij mijn ideeën.

De coronacrisis heeft mijn keuze voor de SP alleen maar bevestigd. Ik werk momenteel als schoonmaker bij een GGZ-instelling en zie van dichtbij hoe hard zorgmedewerkers werken, zonder daar veel voor te verdienen. Dat de SP wil investeren in de zorg vind ik dan ook een goed idee.

Waar ik me niet helemaal in kan vinden in de partij is hun punt over de bijstand. Ze willen het bedrag van de bijstand omhoog gooien. Ik ben bang dat, wanneer je dat doet, het minder aantrekkelijk wordt om te gaan werken. Ook heb ik hier en daar nog wat vraagtekens over bepaalde berekeningen, zoals de koopkracht. Voor mij is dat nu nog wat nietszeggend.

Schade

Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed met ons gezin. Met onze advocaat maken we eindelijk stappen in de goede richting. Onze kinderen zijn nu 10, 7 en 5 en hoeven gelukkig geen gebruik meer te maken van de opvang. De SP blijft zich hard maken voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire en dat kinderopvang voor iedereen gratis wordt. Zij vinden de erkenning en gemaakte excuses niet voldoende, zij willen dat alle gedupeerden de schade snel uitbetaald krijgen. We kijken uit naar de dag dat we de toeslagenaffaire achter ons kunnen laten en door kunnen gaan met ons leven.”