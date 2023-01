Ik zag mijn zwager zoenen met een ander, vertel ik dat mijn zus?

VRAAG

Twee weken geleden sprak ik af met een vriendin die ik al heel lang niet had gezien. Ze is verhuisd naar een andere woonplaats zo’n dertig kilometer verderop en we spraken af in een leuke kroeg waar zij regelmatig naartoe gaat en waar ik steeds enthousiaste verhalen over hoorde. Het is echt zo’n vrijgezellenkroeg met karaoke en zo en omdat we beiden single zijn leek mij dat wel wat. Afijn. Wij daar heen en het was onwijs gezellig. Totdat ik even naar de WC moest en ineens vanuit mijn ooghoeken een bekende man zag.

Een bekende die uitgebreid stond te tongen aan de bar. Niet zomaar een bekende, maar mijn zwager. Mijn zwager waar ik het heel goed mee kan vinden. Ik stond aan de grond genageld. Zou ik hem laten weten dat ik er ook was? Hem gedag zeggen? Hem erop aanspreken? In plaats daarvan heb ik heel laf mijn jas gepakt en veinsde ik een plotseling opkomende hoofdpijn. Die vriendin waar ik mee was heb ik uiteindelijk verteld waarom ik ineens weg wilde en zij vindt dat ik het mijn zus moet vertellen. Dat durf ik niet. Ik wil haar gewoon niet kwetsen. Ze heeft volgens mij een heel leuk huwelijk waar weinig mis mee is.

Toch heb ik nu een akelig gevoel en weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Het haar vertellen of ervan uitgaan dat dit een eenmalig iets is? Wat zou jij doen?

HET ANTWOORD

Ik zou zwijgen. Want weet je wat het is? In het ergste geval ben jij de boodschapper van het slechte nieuws en verwijt zij niet alleen jou dat je spoken ziet. De kans dat, wanneer ze haar man toch confronteert, is groot dat hij het zal gaan ontkennen. Natuurlijk zal zij haar man gaan geloven. Dan heb je twee mensen tegenover je die boos op jou zullen zijn. Stel nou dat ze haar man erop aanspreekt en hij geeft het toe? Dan nog zijn er twee mensen die pijn hebben en zij zullen die pijn onbewust altijd op jou projecteren. Dat wil je niet.

Om toch van dat akelige gevoel af te komen zou ik op een goed moment je zwager erop aanspreken. Ga dan niet vragen of het klopt of hij op die en die avond in die kroeg was, maar zet hem voor het blok. Vertel hem dat jij er die avond ook was en dat je hem hebt zien zoenen aan de bar met een vrouw die niet je zus was en dat jij je daar nu akelig over voelt. Ik zou zelf ook gewoon zeggen dat jij ervan uitgaat dat het een eenmalige zoenpartij was, omdat je weet dat hij zijn huwelijk echt niet op het spel zal gaan zetten voor een ander.

Check zijn reactie. Als hij begint te mompelen of het gaat ontkennen vraag dan of er meer speelt en of hij van plan is om dit aan zijn vrouw, jouw zus, te gaan vertellen? Misschien betuigt hij wel onmiddellijk spijt en geeft hij tekst en uitleg aan je. Ik zou zeker benadrukken dat jij niet degene zal zijn die dit gaat vertellen aan je zus, maar vertel hem wel dat je hoopt dat hij weet wat hij op het spel zet.

Meer kun je niet doen. Het is iets tussen jouw zus en haar man. Je hebt gedaan wat je kan doen om van jouw rotgevoel af te komen. Wat er ook gebeurt, ga er maar van uit dat jouw zwager nu een gewaarschuwd mens is en ga door met je eigen leven.

Liefs, Miriam

